В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест

ТиНАО активно развивается. За несколько лет здесь построили новые дороги, школы, больницы, открыли станции метро. В планах еще большие преображения.



Раньше в Москве можно было наблюдать неравномерное распределение школ по районам и неприспособленность зданий к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас эти проблемы решены — в городе создаются все условия для того, чтобы каждый мог получить качественное образование.

В ТиНАО активно строятся школы и детские сады. С 2012 года здесь открыли 19 школ и 54 детских сада. До конца 2024 года планируется построить более 100 таких учреждений. В планах еще строительство шести детских садов на 1495 мест и восемь школ на 8670 мест. Все эти объекты планируется возвести в 2022 году.

В поселении Щаповское также активно развивается образовательная инфраструктура. Скоро там появится новая школа с детским садом на 650 и 150 мест соответственно. В здании будут учебные классы, залы для музыкальных занятий, рисования, изучения иностранных языков, утренников, а также аудитории для секций.

Также в здании появятся игровые комнаты и спортплощадки во дворе школы для того, чтобы воспитанникам было комфортно проводить время на переменах. Общая площадь территории составит около трех гектаров.

"Школы и сады, как и вся социальная инфраструктура, что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Напомню, что инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта", — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в ближайшие три года инвесторы в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения. Комплексное развитие новых территорий включает в себя возведение 320 детских садов и 170 школ к 2035 году. Помимо образовательной в ТиНАО развивается и досуговая, транспортная и социальная инфраструктуры. Охраняются и реставрируются объекты исторического наследия, строятся дороги.