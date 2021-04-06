В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом

В столице уделяют большое внимание творческому образованию детей. В 2018 году Правительство Москвы начало реализовывать проект "Искусство – детям".



В столичных школах искусств создают максимально удобные условия для обучения — закупают новую мебель и инвентарь, новые музыкальные инструменты для практических занятий с учащимися.

С 2018 по 2020 год в рамках проекта "Искусство – детям" отремонтировали 125 школ искусств, закупили около десяти тысяч музыкальных инструментов, 30 тысяч комплектов мебели и более пяти тысячи единиц оборудования.

Стоит отметить, что в Москве не только ремонтируют уже построенные школы, но и возводят новые. Это важно для города, так как всестороннее образование должно быть доступно всем детям вне зависимости от того, где проживает семья. Созданию комфортной инфраструктуры в каждом районе Москвы способствует городская программа "Мой район".

Скоро появится школа искусств и в поселении Московский. В здании оборудуют малый концертный зал и кабинеты для образовательных занятий. Здесь также оборудуют компьютерные классы и классы теоретических дисциплин, мастерские масляной краски, классы фортепиано, струнных и ударных инструментов.

"В здании на первом этаже запроектированы вестибюли, гардероб, большой концертный зал с многосветным пространством и фойе, а также сопутствующими помещениями, библиотека, дошкольные классы, раздевалки, художественные, музыкальные классы и классы хореографии. В числе прочего для посетителей будет доступно кафе", — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На фасадах здания школы искусств установят вентилируемую систему. Ее облицуют клинкерной плиткой разных цветов. Строение будет удобно для посещения маломобильных граждан. Территорию у школы благоустроят. Здесь сделают тротуары и пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Стоит отметить, что поседение Московский активно развивается. за последние несколько лет здесь обновлено 60 дворов c детскими и спортивными площадками, реконструирована центральная площадь города, отремонтировано 217 подъездов, а также открыт крупнейший ТПУ. В поселении Московский также созданы более пяти с половиной тысяч дополнительных парковочных места. Построено 11 детских садов и четыре школы, открыты две новые поликлиники, отремонтированы четыре детских сада.