Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта

В московских районах Арбат и Сокольники пройдет капремонт зданий.

При создании московской программы капремонта был учтен возраст жилых домов, сроки эксплуатации лифтов, годы реконструкции и предыдущего капремонта, а также состояние инженерных систем. Исходя из этого многоэтажки Москвы были распределены по "капитальным трехлеткам". За год до проведения работ владельцы квартир получают уведомления о проведении капремонта, включающие предложения по составу работ. Благодаря удобному цифровому сервису увидеть список по годам капремонта можно даже со своего телефона.



ПО ТЕМЕ В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки

Стоит отметить, что капитальный ремонт в многоквартирном доме-памятнике требует особого подхода. Здесь важен тонкий баланс между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности исторического объекта. Например, в таком здании нельзя ставить пластиковые окна или менять изначальный цвет. В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

В рамках программы в этом году планируют отремонтировать фасад здания на улице Арбат, дом 18/1, строение 2. Четырехэтажную постройку в русском стиле возвели в 1912 году по проекту архитектора Леонида Стеженского к 300-летию дома Романовых. Изначально здание принадлежало церкви Николая Чудотворца Явленного.

Также отремонтируют дом с изображением Николая Гастелло на 4-й Сокольнической улице, дом 2. Шестиподъездный дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизм. Его фасады оформлены в виде разных геометрических фигур.

В 2015 году на торце дома специалисты разместили граффити высотой в шесть этажей с изображением советского военного летчика Николая Гастелло. Место было выбрано не случайно — здание находится рядом с улицей, названной в его честь.



В очереди на капремонт на 2021–2023 годы 4437 домов. Это часть масштабной региональной программы. Все работы идут в строгом соответствии со строительными стандартами, включая городские правила по соблюдению тишины.