В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки

В Отрадном, Южном Медведково и Рязанском идет благоустройство. В пойме Чермянки проложат экомаршрут, а в Рязанском районе создадут целый парк с экотропами.

Москва сегодня — один из самых зеленых мегаполисов мира. Практически 90 процентов жителей имеют доступ к природным территориям в шаговой доступности. Москвичу не нужно ехать на другой конец города, чтобы оказаться в благоустроенном парке.

ПО ТЕМЕ В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом

Каждый район столицы сегодня развивается как удобная часть мегаполиса со своей общественной жизнью и качественными публичными пространствами, в том числе парковыми зонами.

На участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова река Чермянка протекает около жилой застройки районов Отрадное и Южное Медведково, но не везде есть возможность приблизиться к воде или перебраться на другую сторону. Поэтому было принято решение сделать экотропу на сваях, которая пройдет вдоль всего участка и обеспечит связь между двумя районами.

Стоит отметить, что экомаршрут пройдет по обоим берегам Чермянки. Для перехода с одной стороны реки на другую здесь оборудуют восемь мостиков. На отдельных участках тропы разместят семь смотровых площадок, часть из которых оснастят навесами-павильонами. Для удобства жителей на всем протяжении прогулочного маршрута установят лавочки, урны и информационные таблички с описанием животных, которые обитают на территории парка. Кроме того, разобьют поляны-цветники с краснокнижными растениями.

Сейчас специалисты завершают работы по устройству свайного основания экотропы, формируют ее каркас. Закончить работы планируется уже к сентябрю 2021 года.

Благоустройство продолжится также В Рязанском районе Москвы. Здесь появится целый парк с экотропами. Работы по его созданию проведут в рамках строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: Рязанский проспект, владение 26. Возле новых домов благоустроят территорию площадью 2,37 гектара к 2023 году. Здесь сделают освещенную прогулочную зону, высадят деревья и кустарники, оборудуют места для отдыха.

Ранее планировалось, что общая площадь парка будет меньше и составит шесть гектаров. Однако девелопер обратился к городу с просьбой увеличить площадь, чтобы жилой комплекс был гармоничнее интегрирован в городскую среду. В результате инвестор благоустроит территорию площадью почти восемь гектаров.