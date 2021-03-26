В районе Щукино откроют школу на 800 мест с площадкой для воркаута

Москомархитектура одобрила проект школы в столичном районе Щукино на 800 мест. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание будет оформлено в черно-белых тонах, а на окнах будет сделан цветной акцент.



Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.

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Население Москвы постоянно растет, а значит, возникает потребность в строительстве новых школ и детских садов. В столичном районе Щукино появится современная школа на 800 мест.

Как рассказал главный архитектор Москвы, основная часть здания будет облицована темно-серыми панелями. Для создания выразительного образа выступающие части оформят в белом цвете. Для дополнительного контраста авторы украсят фасады яркими цветными акцентами — окна выделят панелями голубого и желтого цвета. Школа будет находиться по адресу: улица Берзарина, владение 32. Общая площадь четырехэтажного здания составит около 13 тысяч квадратных метров.

В школе оборудуют столовую, зал хореографии для начальных классов, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотеку, а также многочисленные универсальные и специализированные классы. Рядом со школой появится футбольная площадка и беговая дорожка, а также несколько зон для разных видов командного спорта. Кроме того, предусмотрены площадки для воркаута.

Напомним, что с 2011 года в Москве построили более 400 зданий образовательных учреждений, в том числе почти 300 детских садов и более ста школ. В планах столичного Правительства до 2023 года построить еще около 90 новых образовательных учреждений.

Стоит отметить, что большинство московских школ сегодня находятся на мировом уровне. Поэтому репутация у столичного образования очень высокая (достаточно посмотреть на результаты ЕГЭ или всероссийских олимпиад). Развивается МЭШ, растут гранты для талантливых педагогов и учеников, увеличивается финансирование учебных заведений. Также в Москве уделяется особое внимание тому, в каких условиях занимаются школьники. Помимо строительства новых корпусов, школы оснащают новым оборудованием, проводят реконструкцию старых зданий, модернизацию этого звена в целом (с созданием новых учебных программ).