Названа дата открытия пятиэтажного пассажирского терминала "Нижегородская" в Москве

В Москве большое внимание уделяется тому, чтобы люди могли с комфортом передвигаться по городу. Для этого мало просто строить новые станции метро, прокладывать дороги или реконструировать ж/д пути. Все виды транспорта важно умело увязать между собой, чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.



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