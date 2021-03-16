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Как изменится МЦД на северо-востоке Москвы

Как изменится МЦД на северо-востоке Москвы

Транспортная система Москвы постоянно развивается. Одним из главных проектов в этой области стало строительство Московских центральных диаметров. МЦД уже сделали удобнее поездки более чем четырех миллионов пассажиров. Теперь они передвигаются на современных поездах и не боятся опоздать по утрам: интервалы движения составляют пять-семь минут.
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Первые два диаметра открыли в ноябре 2019 года. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 58 станций. С 19 можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). К 2024 году число станций возрастет до 66, а пересадок станет 27.

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Помимо строительства, реконструкции железнодорожных путей и открытии станций МЦД – это еще и усовершенствование всей прилегающей инфраструктуры. На северо-востоке Москвы помимо строительства платформы МЦД-1 Савеловская планируется реконструкция подземного перехода с выходами к платформам МЦД-1 и благоустройство территории рядом с ТПУ "Савеловская".

"Савеловское направление Московской железной дороги — одно из загруженных в городе, но благодаря тому, что в 2019 году запустили МЦД, оно разгрузилось почти на четверть. В настоящий момент город продолжает развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфорту пассажиров", — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Существующий подземный переход расширят, появится новый вестибюль с кассами и выходами на проектируемые платформы МЦД-1 и МЦД-4, к торговому центру "Савеловский" и Проектируемому проезду № 2025. Заработает удобная городская навигация.

На Бутырской улице, около станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро появятся дополнительные остановки общественного транспорта. Дорожное движение на площади Савеловского вокзала организуют так, чтобы пассажиры подъезжали прямо к станции.

Также реконструируют Проектируемый проезд № 2025. Улицу расширят и построят тротуар шириной три метра до транспортно-пересадочного узла "Савеловская".

Поскольку проезд расположен за железной дорогой, его реконструкция позволит жителям быстрее преодолевать путь к жилым кварталам на улицах Новодмитровской и Складочной. У выхода со станции "Савеловская" БКЛ разместят велопарковки.

Стоит отметить, что транспортная инфраструктура Москвы развивается по программе "Мой район". Это проекты, связанные с созданием качественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют и построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.

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Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Автор: 16 марта 2021, 13:11 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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