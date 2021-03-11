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Власти Москвы согласовали дизайн ТПУ "Селигерская"

Власти Москвы согласовали дизайн ТПУ "Селигерская"

На севере Москвы появится новый центр притяжения. На базе станции метро "Селигерская" построят транспортно-пересадочный узел с многофункциональным комплексом и большим наземным паркингом.
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Проект ТПУ согласован Москомархитектурой. В его составе появится многофункциональный комплекс с магазинами, заведениями общепита и даже кинотеатром.

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О внешнем облике будущего ТПУ "Селигерская" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Транспортно-пересадочный узел, паркинг и фасады многофункционального центра выполнят в едином стиле, уточнил он.

"Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально будут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столице пересадочных узлов на базе станции метро», — подчеркнул Кузнецов.

ТПУ "Селигерская" даст пассажирам возможность удобно пересаживаться на наземный транспорт. В рамках строительства транспортно-пересадочного узла был отремонтирован и расширен участок Дмитровского шоссе. Новым ТПУ ежедневно будут пользоваться свыше 100 тысяч человек.

Для автомобилистов построят пятиэтажный паркинг на 1258 мест. С многофункциональным комплексом его соединят мостовыми пешеходными переходами.

Фото: mos.ru

Последние годы транспорт в Бескудниковском районе активно развивается. Помимо "Селигерской", там открыта станция метро "Верхние Лихоборы" и "Окружная" на МЦК.

Станции и локации района связаны тремя новыми маршрутами общественного транспорта. Также появилось 30 новых остановочных павильонов, 20 пешеходных переходов, построено 1,8 тысячи дополнительных парковочных мест.

Строительство ТПУ продолжается и в других районах Москвы. Так, пересадочный узел "Марьина Роща" объединит в себе метрополитен, железную дорогу и наземный транспорт.

Пассажиры смогут смогут воспользоваться Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиями метрополитена, а также вторым Московским центральным диаметром. В дальнейшем в рамках ТПУ появится платформа МЦД-4.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Сейчас строители сооружают станцию Марьина Роща МЦД-2. Ее готовность – 15%. Активно идут работы на станции БКЛ. Она станет самой глубокой на большом метрокольце – ее оборудуют эскалатором длиной 130 метров.

ТПУ Москвы строятся по специальной программе. Это не просто транспортные хабы, где можно удобно и быстро сделать пересадку с одного транспорта на другой, а настоящие общественные пространства и центры притяжения.

Новые ТПУ разгружает железнодорожные вокзалы, там создаются дополнительные рабочие места. У пассажиров появляется больше возможностей планировать свой маршрут, а многие автомобилисты пересаживаются с личного транспорта на метро, автобусы и МЦД.

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Фото: mos.ru
Автор: 11 марта 2021, 17:14 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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