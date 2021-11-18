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Девять речных трамваев запустят на новых маршрутах по Москве-реке в 2022 году

Девять речных трамваев запустят на новых маршрутах по Москве-реке в 2022 году

Речные трамвай начнут курсировать по двум регулярным маршрутам.
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В советское время речные трамваи курсировали по Москве, но в 2006 году движение прекратилось. На воде остались только туристические суда. Спустя годы столичные власти решили возродить речной городской транспорт. Регулярные маршруты таких трамваев по Москве-реке вернутся в 2022 году.

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Девять речных трамваев запустят на новых маршрутах по Москве-реке в 2022 году

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В столице организуют два водных маршрута: парк "Фили" – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Будет запущено девять электрических речных трамваев российского производства. Пассажирами этого транспорта станут, в основном, жители прибрежных районов.

Предполагается, что каждый день этими маршрутами будут пользоваться 15-16 тысяч человек. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка" или банковской картой. Для владельцев единых проездных билетов на 90 и 365 дней предусмотрена бесплатная пересадка.

"Мы хотим создать удобный, предсказуемый и безопасный транспорт. Благодаря ему уже в следующем году примерно 1,5 миллиона человек смогут передвигаться по Москве намного быстрее", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители столицы уже выбрали название новым речным трамваям – "Синичка". Транспорт будет современными и просторными: около 22 метров в длину, в каждом — до 50 посадочных мест, в том числе и для маломобильных пассажиров.

В салонах с панорамными окнами и Wi-Fi появятся информационные экраны и USB-разъемы, отведут места для самокатов и велосипедов, а также сделают удобные сиденья и столики для работы за ноутбуком.

К 2024 году в состав пассажирского флота на Москве-реке войдет уже 21 судно. Сейчас продолжается реконструкция Южного речного вокзала. Его не использовали по назначению примерно 25 лет. Этот вокзал станет полноценным транспортным узлом столицы и популярным местом отдыха у горожан.

Ранее "Дни.ру" писали, что на трамвайных маршрутах в Москве с начала 2021 года появилось 60 низкопольных вагонов. Они появились на маршрутах Краснопресненского депо, которое обслуживает север и северо-запад города. Весь парк столичные власти планируют обновить к 2023-му.

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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы / mos.ru
Автор: 18 ноября 2021, 16:27 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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