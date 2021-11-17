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В Солнцеве построят и отремонтируют почти 12 километров дорог

В Солнцеве построят и отремонтируют почти 12 километров дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект реконструкции дорог на Западе столицы.
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В Москве строят около ста километров дорог каждый год. За это же время ремонтируются миллионы квадратных метров магистралей. Хорошие дорогие необходимы в каждом столичном районе, ведь от этого зависит комфорт проживания в них.

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Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

Недавно столичные власти утвердили проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе. Соответствующее распоряжение было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы.

Здесь построят и отремонтируют почти 12 километров дорог, включая улицы Авиаторов и Родниковую, а также проектируемые проезды. На пересечении Новопеределкинской и Производственной улиц реконструируют переезд через железнодорожный подъездной путь. А под Родниковой улицей с северной стороны развязки на Киевском шоссе построят путепровод тоннельного типа.

Жилой комплекс "Румянцево-Парк" свяжут со станцией метро "Саларьево" новой пешеходной улицей и пешеходным переходом через Киевское шоссе. Еще два перехода построят через Родниковую улицу. Сооружения появятся недалеко от станции Новопеределкино Киевского направления Московской железной дороги и на примыкании Родниковой к Проектируемому проезду № 6492. Также планируется благоустройство и озеленение территории площадью 60 гектаров.

Все это улучшит транспортную и пешеходную доступность жилых комплексов, которые строятся в Солнцеве.

Кстати, здесь скорректированы схемы движения наземного городского пассажирского транспорта, чтобы жителям района было удобнее добираться до нужных объектов.

Говоря о развитии района Солнцево, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены транспортно-пересадочный узел "Солнечная", пять "народных гаражей" на 1,5 тысячи машиномест, открыты станция метро, два детских сада, школа, спорткомплекс, МФЦ "Мои документы", благоустроены два парка, сквер и зона отдыха.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в районе Солнцево преобразилась главная улица – Солнцевский проспект. Здесь обновили дорожки и установили более 280 новых фонарей, появились зоны отдыха со скамейками, привели в порядок детские площадки, создали новую спортивную площадку с тренажерами.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 17 ноября 2021, 17:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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