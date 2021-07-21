В Пресненском районе отремонтируют, а в Троицке достроят спорткомплекс

В Москве обновляются спортивно-оздоровительные комплексы. Лыжная база до конца года откроется в Троицке. Еще один комплекс с бассейном реконструируют в Пресненском районе столицы.

Власти Москвы строят новые и реконструируют действующие спортивные объекты во всех районах города, чтобы сделать их максимально комфортными и доступными не только для профессиональных спортсменов, но и для простых москвичей, которые заботятся о своем здоровье и выбирают активные виды отдыха.

Инвестор уже получил разрешение на реконструкцию спортивного комплекса с бассейном в Пресненском районе Москвы. Здание располагается по адресу улица Рочдельская, дом 22. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что у застройщика есть время до середины мая 2022 года.

В рамках реконструкции планируется увеличить площадь здания до 7,5 тыс. квадратных метров. При этом высоту и стиль фасадов строители сохранят. Также предусмотрено увеличение площади отапливаемых помещений за счет остекления террас на втором, третьем и четвертом этажах.

В обновленном здании откроется ФОК. Будет работать бассейн для занятий аквааэробикой, банный комплекс с купелью, СПА-комплекс с массажными кабинетами, ресторан, спортивные и тренажерные залы, офисы и прачечная. Предусмотрен одноуровневый подземный паркинг.

Множество спортивных объектов планируется построить за счет бюджета города в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"К наиболее масштабным и интересным можно отнести многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, катком и универсальными спортзалами на территории административно-делового центра "Коммунарка" ориентировочной площадью более 19 тыс. квадратных метров, рекреационно-спортивный комплекс "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная". Ее планируем ввести в четвертом квартале 2021 года. Еще отмечу спортивный кластер "Красная Пахра" площадью порядка 115 гектаров", – подчеркнул Жидкин.



Здесь также будет открыта современная лыжная база со всеми необходимыми помещениями для хранения мототехники и инвентаря, а также ФОК со спортзалами. Для удобства посетителей планируется построить дополнительный проезд, разворотную площадку, а также расширить одну улицу. Территорию комплекса благоустроят.