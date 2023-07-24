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Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность?

Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность?
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Кубики пресса с помощью пластического хирурга – относительно новая концепция в плане достижения эстетически приятного телосложения. Идея заключается в создании "кубиков" на области живота с помощью таких хирургических процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц.

Этот вид хирургии становится все более популярным среди тех, кто стремится достичь более подтянутого и рельефного вида собственного тела. Тем не менее важно понимать потенциальные риски, связанные с этим видом операций. О тонкостях пластики области живота "Дни.ру" поговорили с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Липофилинг живота. Быстро и просто

Создание кубиков пресса с помощью липофилинга  — это относительно простая процедура, которая заключается в удалении лишнего жира в области живота и последующей его пересадке для наращивании мышц в определенных зонах для создания рельефа, в данном случае, кубиков пресса.

Процедура может быть использована для удаления жира из таких областей, как талия и бедра. Пересадка собственных жировых клеток довольно эффективная процедура для придания желаемого объема и спортивного телосложения, а в сочетании с липосакцией живота можно удвоить итог пластики.

Контурная пластика (абдоминопластика)

Общеизвестная как "подтяжка живота", абдоминопластика — это метод, направленный на уменьшение лишнего жира и кожи живота с одновременным укреплением мышц брюшной стенки. Процедура стала популярным способом помочь пациентам избавиться от лишней ткани после значительного снижения веса, либо в связи с растянутыми мышцами и кожей.

Абдоминопластика помогает еще больше очертить контуры тела. Этот тип хирургии также может включать имплантацию силикона или других материалов для придания дополнительной формы и четкости определенных областей.

Чем опасна пластическая операция по созданию мышц брюшного пресса?

Как и любая хирургическая процедура, операция по созданию кубиков пресса сопряжена с потенциальными рисками, включая кровотечение, инфекцию, рубцы, повреждение нервов, повреждение органов.

Также важно отметить, что данный вид операции не всегда может привести к желаемым результатам из-за индивидуальных различий между пациентами или осложнений в период восстановления. Это может привести к необходимости проведения дополнительных операций для коррекции.

Кроме того, при неправильном выполнении этот вид операции может стать причиной деформации пресса. Ее будет трудно или невозможно исправить, что может вызвать как физический, так и эмоциональный стресс у пациента.

Однако в руках квалифицированного пластического хирурга риски сводятся к минимуму, поэтому с желанием стать обладателем спортивного животика следует обращаться к опытному специалисту, который подберет необходимую процедуру исходя из индивидуальных особенностей тела пациента.

24 июля 2023, 00:05
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
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