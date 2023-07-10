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Пластическая хирургия колен: что за тренд?

Пластическая хирургия колен: что за тренд?
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Коко Шанель считала колени наименее привлекательной частью женского тела, и многие женщины испытывают комплексы, связанные именно с данной областью тела.

Колени являются основополагающим элементом физической красоты женщины. С возрастом, а также вследствие набора веса или похудения кожа в зоне колен может стать растянутой, покрыться "апельсиновой корочкой", провиснуть. Это, конечно, сильно испортит общую картину.

Даже самые потрясающие длинные ноги могут потерять свое изящество, если колени не соответствуют канонам красоты. Каким образом можно исправить ситуацию и скорректировать зону колен, "Дни.ру" спросили ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Борьба за красоту коленей с помощью диет и упражнений

К сожалению, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений, массажа нелегко. Для видимых изменений могут потребоваться годы упорного труда. И не каждый готов приложить к этому усилия.

Как может помочь пластическая хирургия

Многие пациенты обращаются к пластической хирургии, чтобы исправить любые проблемы с коленями. И во многих случаях наконец-то добиться более привлекательной формы ног.

Липосакция коленей: основные принципы

Пересадка жира (липосакция) — процесс перемещения жира в различные части тела. Она может стать отличным способом создания более рельефного облика нижних конечностей. Прежде чем решиться на эту косметическую операцию, важно понять, что в нее входит и какие риски существуют. Чтобы помочь в этом, мы обратились к пластическому хирургу, чтобы узнать лучшие советы по липосакции колена.

Шаги к великолепным коленям

Ищите сертифицированного пластического хирурга, который специально обучен липосакции. Спросите его о результативности и количестве проведенных им процедур на коленях. Опытный врач сможет объяснить вам возможные риски и преимущества процесса, а также дать разумные ожидания относительно результатов.Придерживаясь рекомендаций специалиста, вы можете быть уверены, что выполнили все обязательные шаги для получения исключительных результатов.

Липосакция коленей: причины для проведения

Липосакция коленей может быть рекомендована в случае:

– видимые жировые отложения на внутренних сторонах ног, приводящие к их искривленному виду;

– если избыток жира делает область чрезмерно громоздкой;

– неэстетичные выпуклости в передней части коленей;

– психологические проблемы, вызванные непривлекательным видом коленей.

Как правило, наиболее частым обоснованием для проведения липосакции коленей является желание пациента выглядеть более привлекательно.По окончании процедуры на пациента надевают компрессионные чулки или гольфы, чтобы помочь заживлению проколов. Липосакция не оставляет никаких следов вмешательства, не вызывает никаких нарушений кожи или тканей. Это позволяет быстро и без проблем восстановиться.

Эстетические результаты липосакции коленного сустава

Липосакция может улучшить вид внешней и внутренней поверхности коленей, уменьшив их размер и устранив провисание кожи. Жировые отложения исчезают и, если человек не испытывает резких изменений веса, не возвращаются. Липосакция также эффективна для устранения любых бугорков или неровностей на коже колена.

10 июля 2023, 09:20
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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