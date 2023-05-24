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Среда 24 мая

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Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались?

Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались?
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Мир моды постоянно меняется. Для многих людей новые веяния являются способом выражения своей индивидуальности, но зачастую тренды оказываются слишком экстравагантными.

Свежий взгляд

Следование последним тенденциям моды может быть полезным для тех, кто ищет свежий взгляд на свой стиль. Они могут помочь нам выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Тренды нередко заряжают нас энергией, дают возможность экспериментировать с образами и ощущать себя «на волне». Благодаря им мы расширяем границы своего восприятия и создаем необычные идеи для собственного гардероба. Например, обилие блесток и пайеток, которое мы сейчас видим на подиумах, позволяет нам рискнуть и надеть что-то блестящее даже в самый обычный вторник. Так мы можем открыться новым возможностям и увидеть себя по-новому.

Причастность к обществу

Мода отражает культурные и социальные изменения в обществе. Она может нести в себе ценности, убеждения и идеалы. Это создает чувство единения с другими людьми, которые разделяют ваши предпочтения в стиле. Одежда является средством коммуникации с обществом, выражением наших взглядов и состояний. Через нее мы передаем сообщения о нашей индивидуальности, вкусе и статусе. Этой весной тренд на цвет металлик в одежде и обуви стал символом сильных и уверенных в себе женщин. Теперь он блистает не только на вечеринках, но и в комбинации с повседневными вещами, подчеркивая чувство вкуса модниц.

Быстротечность

Важно помнить, что мода — всего лишь временное проявление. То, что является популярным и современным сегодня, может потерять свою актуальность через несколько месяцев. Примером такого тренда стали платья и юбки с басками. Они достаточно долго заполняли полки магазинов, но сейчас окончательно устарели. Та же участь постигла и джинсы с дырками на коленях – в 2015 году они были хитом, а со временем потеряли свою актуальность. Так что отдавайте предпочтения простым классическим фасонам, которые прослужат вам не один сезон вне зависимости от тенденций.

Непрактичность

Более того, многие модные тренды не всегда уместны в повседневной жизни. Некоторые радикальные и эксцентричные решения могут выглядеть интересно на подиуме или в глянцевых журналах, но быть совершенно неудобными для повседневного использования. Попытка слепо скопировать такие образы может привести к дискомфорту и негативным эмоциям. Кроме того, fashion-тенденции не всегда соответствуют индивидуальным потребностям и стилю жизни. Не у всех девушек найдется повод надеть полупрозрачное платье, и далеко не каждой оно подойдет по эстетике. Даже если праздник позволяет выйти "в свет" с этим трендом, то стоит подумать, насколько удобно в нем будет танцевать и как быть прохладным вечером.

Более того, повторение каждой тенденции может быть финансово и временно затратным. Тренды постоянно меняются, и тратить огромные суммы денег на обновление гардероба каждый сезон — непосильная задача для многих людей. Постоянно следить за обновлениями и тратить кучу времени на поиск новых вещей, аксессуаров и образов тоже вряд ли входит в список приоритетов современных женщин.

Однотипность

Мода — это искусство, оно не всегда понятно и доступно каждому. Важно помнить, что это средство самовыражения. Мода должна подчиняться нам, а не наоборот. Я бы рекомендовал воспринимать ее как средство самовыражения, а не ограничение. В 2010-х в моду вошел стиль кантри, и многие девушки стали носить приталенные клетчатые рубашки, как самое яркое проявление этой тенденции. Сам тренд не так уж плох, но огромное количество почти одинаковых моделей и фасонов не выделяли модниц, а, скорее, смешивали с толпой. Поэтому важно использовать fashion-тенденции как ориентир, а не как обязательное правило.

Вопрос вкуса

Стоит отметить, что мода — это субъективное понятие и вкус у каждого человека индивидуален. То, что одному покажется эффектным, другому может не понравиться вовсе. Главное — быть уверенным в себе и в своем вкусе, вне зависимости от тенденций. Если трендовая юбка длины мини или актуальные брюки карго не соответствуют вашему стилю и образу жизни, не нужно идти против самой себя. Слушайте свое внутреннее чутье и выбирайте то, что нравится и подходит именно вам.

Внедрять модные тенденции можно и нужно, чтобы найти свой уникальный стиль, разнообразить аутфит или увидеть себя в необычном свете. Но это не значит, что каждый новый образ стоит слепо переносить на свой гардероб. Используйте тренды в качестве вдохновения и адаптируйте их под свой собственный стиль и предпочтения. Важно понимать, как их включать в свои луки таким образом, чтобы они соответствовали вашей фигуре, образу жизни и предпочтениям.

24 мая 2023, 06:32
Фото: Billy Bennight / AdMedia / www.globallookpress.com

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