Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья

Как известно, дофамин – это гормон радости, а гормоны – это химия.

Задумывались ли вы, что с помощью ярких цветов в одежде, можно приобрести себе немножко дофамина? По-английски тенденция называется dopamine dressing, а по-русски дофаминовая мода.

По-простому дофаминовая мода означает корректировку настроения и мироощущения через избирательный подход к цветам вещей.



Психологи одежды выделяют потребность в ярких и позитивных цветах в гардеробе и говорят о влиянии цвета, во что человек одет, на его состояние в моменте.

Дофаминовые цвета – это яркие, даже немного кричащие цвета, зачастую смелые и яркие сочетания таких цветов. Например, ярко-розовый и оранжевый, лимонно-желтый и ярко-зеленый.

Буйство красок может быть выражено и в психоделических принтах, и в колорблоке (геометрическое сочетание деталей одного изделия разного цвета), главное чтобы яркое сочетание цветов было приятно глазу и добавляло позитива, вам и окружающим!

Если задуматься, мы интуитивно понимаем, что одеваемся по настроению и через одежду транслируем своё внутреннее состояние. А в дофаминовой моде наоборот: одеждой мы целенаправленно влияем на свой настрой.

Представьте свои ощущения в апельсиновом костюме или морковном свитере, а в плаще цвета пиона? Даже яркий платок или акцентная сумочка могут добавить позитивных эмоций.

Счастье – это химия, любое приятное ощущение, которое мы испытываем – будь то покой, радость или экстаз – это тоже своего рода химия. В ваших силах добавить позитива и приподнятого настроения через химию цвета!

Попробуйте, предстоящая весна для такого яркого эксперимента самое время!