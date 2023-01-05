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Мода
Как привести свою кожу в порядок после бурного праздника

Как привести свою кожу в порядок после бурного праздника

После бурного празднования в порядок кожу нужно приводить как на лице, так и на теле. Для них нужен свой особый уход. Ольга Нечаева, предприниматель, основательница бренда LE MOUSSE рассказала, как привести их в порядок с помощью уходовой косметики.
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Как вернуть свежесть лица после праздников

Самая главная проблема, которой страдает кожа лица после праздников – это чрезмерная отечность. Ткани очень сильное отекают, но при этом они испытывают дефицит витаминов и питательных веществ. Кроме того, мы часто наносим тяжелый макияж, который не всегда смываем в момент. Поэтому первое, что нужно сделать после праздника, это хорошо очистить кожу лица. Для этого можно использовать различные очищающие маски или посетить косметолога и провести ультразвуковую чистку.

Также можно поделать дополнительные маски против отечности, которые разгоняют лимфу. Как правило, в таких масках присутствует либо натуральный ментол, либо такой синтетический компонент, как метил лактат. Это самые эффективные маски, которые запускают лимфу и выравниваю цвет лица, потому что вызывают приток крови к тканям.

Далее необходимо кожу увлажнить и напитать полезными витаминами. В идеале использовать косметические средства с большим содержанием масел так как именно масла богаты витаминами и полезными жирными кислотами, которые обогащают эпидермис и дерму кожи. Самые эффективные из них – это масла арганы, жожоба и макадамии. Эти масла обладают составом, схожим с собственными жирными кислотами кожи. А если быть точнее это линолевые и олеиновые кислоты. Также масла способствуют улучшению цвета кожи, помогают контролировать работу сальных желез и надолго задерживают влагу внутри клетки. Соответственно клетка насыщается влагой гораздо дольше, а вода, как известно, это самый лучший проводник. Именно вода способствует проведению витаминов в глубокие слои кожи.

Как привести кожу тела в порядок

Первым делом необходимо снять отечность, как и в случаи с кожей лица. Ткани отекают очень сильно от переизбытка сладкого, соленой и жареной пищи. Снимается отечность достаточно просто. Необходимо взять скраб либо гель с ментолом или метиллактатом. Только для тела идут уже немного иные пропорции компонентов, и как правило эти средства с наиболее активным составом, чем для кожи лица.

Это могут быть как охлаждающие обертывания, так и скрабы с использованием натурального ментола, которые заменяет 40-ка минутное обертывание. Его эффективность пролонгирована: скраб продолжает действовать еще на протяжении часа после смывания. Лимфа запускается, уходит лишняя жидкость буквально уже после первого применения. Таким скрабом можно пользоваться один-два раза в неделю, и этого будет более чем достаточно. Он также помогает подтянуть кожу, увеличить ее плотность, сделать ее более упругой. Если же мы просто снимем отечность, то на коже вероятнее всего появится дряблость. Чтобы этого не произошло, нужно чтобы в продукте содержалось большое количество масел. Именно они влияют на выработку и стимуляцию коллагена. Большое количество жирных кислот в маслах способствует ускорению выработки коллагена в коже. Благодаря коллагену кожа подтягивается и становится более упругой. Также улучшается ее цвет и внешний вид за счет того, что она выравнивается и действительно начинает светиться изнутри. Она становится гладкой, нежной и напитанной.

Резюмируя: чтобы улучшить кожу на теле, нам потребуется всего два средства – это холодный скраб с охлаждающим эффектом и увлажняющий баттер на основе масел. Вот и все, что вам необходимо, чтобы привести свою кожу в порядок после бурного праздника.

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 08:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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