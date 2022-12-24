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Мода
Какой макияж выбрать на Новый год 2023

Какой макияж выбрать на Новый год 2023

Новогодняя пора – лучшее время, чтобы примерить самые необычные образы, тем более, что поводов для этого много: корпоратив, вечеринка с друзьями, новогодний ужин с семьей, Рождество, старый Новый год и др. Даря Седунова, стилист полного образа, расскажет, как грамотно сделать макияж и создать безупречный образ для встречи нового года.
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Правило №1 – уместность

На подбор макияжа влияет наряд и место, куда вы идете в нем. Чем нарядней и блестящей ваша одежда, тем менее нарядным лучше сделать макияж. К примеру, платье полностью из страз, предлагаю дополнить аккуратным макияжем, с минимальным добавлением блеска, либо добавить его чуть-чуть на глаза в качестве завершающего штриха.

Правило №2 – ровный тон

Основа основ грамотного макияжа – ровный тон лица. Для этого вам нужно хорошо увлажнить кожу лица сывороткой и кремом, нанести тон, закрепить его пудрой или фиксатором для макияжа. Далее выделить черты лица скульптуром, добавить румян на выступающие части и нанести хайлайтер. Сделать это лучше поярче, если макияж вечерний. Все это нужно, чтобы лицо не казалось плоским.

Правило №3 – умеренность

После проработки лица встает вопрос на чем ставить акцент в макияже. При ярких или темных губах не стоит слишком перегружать глаза. Чёрные смоки в паре с яркими губами состарят даже молодую девушку. Лучше нанести светлые полупрозрачные сияющие тени или спарклы, можно добавить стразы или блестящую стрелку. А если акцент на глаза, то стоит выбрать натуральный оттенок помады и карандаша для губ.

Совет: Чтобы сделать взгляд более открытым, выделите складку бронзером и добавьте накладных ресниц.

Фото: личный архив Дари Седуновой

Идея для макияжа №1 – сияющий взгляд

Очень стильно и не избито будут смотреться объемные пушистые брови или ресницы в блёстках. Просто нанесите вместо туши для бровей и ресниц гель с блестками. Можно купить готовый гель с блестками или сделать его самостоятельно, смешав в пропорции примерно 1/1. Такие гели по форме упаковки идентичны туши. Блёстки же в виде жиле, которые продают в баночках, больше подойдут для нанесения на лицо, тело или на волосы.

Идея для макияжа №2 – новогодняя стрелка

Если вы хотите сделать стрелки, то предлагаю украсить их стразами или нарисовать блестящей подводкой. А еще можно поэкспериментировать с двойной стрелкой: для этого прорисуйте у основания черную стрелку, а поверх нее блестящую.

Фото: личный архив Дари Седуновой

Идея для макияжа №3 – мерцающие губы

Ещё один классный вариант для макияжа – это яркие губы с пигментом. Смотрится очень чувственно. Перед помадой стоит нанести бальзам на губы. Если на губах есть шелушения, то рекомендую заранее убрать их скрабом для губ или отшелушивающей салфеткой. Как только губы будут подготовлены, наносите жидкую матовую помаду. Пока она не застыла, нужно вбить в неё плоской синтетической кистью блестящий пигмент. Осыпавшийся пигмент можно смахнуть пушистой маленькой кистью с консилером. И не забудьте про четкий внешний контур, который можно скорректировать при помощи того же консилера и плоской синтетической кисти. Особенный восторг – это красные губы в сочетании с красным пигментом.

Идея для макияжа №4 – суперсияние

Самый легкий и быстрый вариант новогоднего макияжа – наклеить стразы на щеки, сделав имитацию веснушек, либо на глаза, ресницы или ключицы. Главное выбрать что-то одно, чтобы не переборщить. Стразы можно купить сразу с клеящейся основой это очень удобно. Будьте внимательны при покупке, часто стразы продаются без клеящей основы (обычно в пакетиках) и их необходимо приклеивать на специальный клей для ресниц, лучше выбрать прозрачный.

Фото: личный архив Дари Седуновой

Идея для макияжа №5 – перья

Трудно не заметить тренд на перья! Если на вашем платье, блузе или юбке уже есть перья, то в макияже это может показаться перебором. А если ваш образ лаконичный и минималистичный, то перья в новогоднем макияже будут кстати. Особенно здорово смотрятся перья в макияже в сочетании с бархатной фактурой платья или костюма. Чтобы приклеить перья на глаза или лицо, вам понадобится всё тот же прозрачный клей для ресниц и чуточку терпения. Жесткое основание пера лучше сразу отрезать, оно может колоться и плохо держаться.

Если все эти маскарадные "штуки" не про вас, то хороший тон, свежий румянец и немного хайлайтера тоже прекрасный вариант для новогоднего макияжа. Если создать эффект морозца на лице, то макияж будет по-настоящему зимним и естественным. В целом, любой классический макияж подойдет для новогодних праздников. Главное – это ровный тон, чувство меры и уместность.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2022, 08:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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