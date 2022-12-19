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Мода
В чем встречать Новый год и что дарить близким: историк моды Васильев дал советы женщинам

В чем встречать Новый год и что дарить близким: историк моды Васильев дал советы женщинам

В универмаге ХЦ Лейпциг прошла встреча с Александром Васильевым. На примере новых коллекций брендов телеведущий и историк моды рассказал о трендах на 2023 год, дал рекомендации по выбору новогоднего наряда, а также поделился, какие цвета будут модными в год Водяного кролика.
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2023-й будет годом Голубого Водяного кролика. Правда ли, что встречать Новый год лучше в синем и голубом?

Рекомендую подобрать вечернее платье с необычной фактурой, яркие украшения, которые смогут украсить ваш вечер. Несмотря на то, что Новый год именно Голубого кролика, совершенно не обязательно подбирать наряд этого цвета, особенно если вы не верите в приметы. Есть бесконечное множество других оттенков, которые подойдут вам, но возьмите на заметку, что блондинкам и голубоглазым дамам подойдут синие тона. Дизайнеры создали множество моделей, выполненных в морской тематике, например платье с низом, напоминающим хвост русалки. Наденьте в этот день то, что не надели бы в другие дни года, не боясь ярких цветов и необычных фактур. Ваш наряд непременно должен соответствовать месту празднования, если он будет проходить в загородном доме рядом с камином, подберите мягкий и уютный образ. Хотите добавить больше праздника? Подберите одежду с пайетками, блестками, перьями и бахромой, которые смогут украсить даже самый простой наряд.

Фото: пресс-служба

Какие еще цвета предпочтительны для встречи Нового года?

Главным цветом 2023 года стал бордовый. Подберите бархатное платье из плотной дорогой ткани, подчеркивающее достоинства вашей фигуры. Черный станет беспроигрышным вариантом для встречи Нового года. Выберите классическое платье и дополните его аксессуарами. Добавит нотки роскоши благородный белый цвет, но главное, правильно сочетать его оттенки в образе. Если вы любите яркие краски, отдайте предпочтение красным, синим и фиолетовым оттенкам. А тем, кому хочется встретить год в спокойствии, подойдут светлые тона серого и розового.

Фото: пресс-служба

Модные тенденции для новогодней вечеринки для женщин, какие они?

Если молодые девушки предпочитают тщательно следить за трендами, то женщины выбирают наряды с учетом собственного стиля, выбирая из модных рекомендаций лишь то, что поможет ей усовершенствовать образ. Советую добавить блеска и шика, уместного для места празднования. Дополните образ сияющим макияжем.

Фото: пресс-служба

Какие украшения выбрать на Новый год?

Рекомендую выбрать украшения, которые вы носите редко, продолжая беречь их для особого случая, например с бриллиантами. Либо отдать предпочтение сверкающей бижутерии, например длинным или объемным серьгам

Расскажите о новых модных трендах, которые ждут нас в 2023 году.

Многие элементы моды прошлого ярко вернулись в сегодняшние тренды. Это широкие плечи и контрастные цвета, характерные для 80-х годов. Полюбившийся многим элемент ностальгического прошлого, как варенки, которые вы с радостью носили в 90-х, снова в моде, создавайте практичные образы из денима этой зимой. Прозрачные ткани и сетка будут пользоваться большой популярность в новом году. Накладные карманы на верхней одежде, джинсах, брюках и даже на сумках выступят в качестве акцентов. Модная в начале девяностых расцветка пье-де-пуль прекрасно сочетается с красным, черным и белым цветом. Комбинируйте ее с юбками и брюками. Плиссе вернулось в моду в 2022 году, но и в 2023-м смело можно носить не только юбки и платья, но и плиссированные брюки и тренчи. Наш комфорт – это обязательное условие счастливой жизни зимой, поэтому рекомендую присмотреться к ультрамодной шубе из эко-меха с анималистическим принтом, подарите тепло душе и телу. В этом сезоне в тренде кардиганы и свитера с крупной вязкой. Создавайте с ними уютные образы и отправляйтесь на длительные прогулки или загородные путешествия. Оттенки розового цвета от пудрового, бледного, женственного к более интенсивному цвету розового барби или даже фуксии – тренд сезона. Сегодня розовый миксуют с разными оттенками и модный в этом сезоне оттенок бордо один из них. Яркий пример – пуловер цвета фуксии в сочетании с брюками цвета бордо.

Фото: пресс-служба

Какую стоит выбрать сумку на зиму-2023?

Сумка издавна является важным аксессуаром, ведь в каждой сумочке целая женская жизнь. В неё помещается не только ваш смартфон, но зарядка, бутылка воды, документы, кошелек, духи и косметика. Поэтому сумочки-коробочки уже много сезонов подряд не выходят из моды, а если они вам кажутся слишком маленькими, то обратите внимание на более удобную и вместительную сумку, в которую может поместиться даже ноутбук. Главный тренд зимы – сумка с мехом. Практически у всех брендов в новых коллекциях вы сможете найти этот аксессуар. Подберите удобный и вместительный шоппер, который станет must have для современной практичной женщины.

Фото: пресс-служба

А обувь?

Сегодня в тренде удобные резиновые подошвы на низком ходу не менее 2 сантиметров, которые часто мы называем тракторными. Они очень удобные, а если говорить о резинке на щиколотке, так она поможет надеть и снять эту обувь быстро и удобно. Уютные и теплые полусапожки, созданные из переработанных материалов, и ботинки типа челси со вставными резинками, которые постепенно переходят в голенище сапога, спасут вас в лютую стужу и будут необходимы каждой заядлой моднице в эти зимние холодные месяцы.

Что подарить близким людям на Новый год?

Лучшим подарком для ваших близких может быть сумка, обувь, модный шарф, пара перчаток или даже пуховик. Не забывайте о том, что новый год это пора холодов, поэтому когда будете что бы то ни было выбирать в подарок, выбирайте вещь практичную, удобную и тёплую, ведь для нас тепло – главный символ счастливого праздника.

Фото: пресс-служба
Автор: 19 декабря 2022, 14:50 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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