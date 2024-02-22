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Четверг 22 февраля

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Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона

Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона
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Болезненная зависимость ежедневно отнимает у современного человека огромное количество времени.

Жизнь в телефоне проводят не только дети, но и взрослые. Специалисты даже выделили такую зависимость в отдельный вид. Фаббинг – вид добровольного рабства человека. Как не допустить развития болезненной привязанности? Как уберечь от этого близких? Что делать, если зависимость уже существует? Ответы на эти вопросы публикует Gazetametro.ru.

Формирование привычки

В каждом конкретном случае повышенный интерес к смартфону обусловлен индивидуальными факторами. Среди них чаще встречаются: желание заполнить внутреннюю пустоту, конфликты в с социумом в реальности, возможность отвлечься от стресса. Фаббинг также может мимикрировать под ощущение тотального контроля. Современные технологии позволяют получить огромное количество информации, не покидая дома.

Реакция окружающих

При фаббинге человек теряет интерес к окружающему миру. Важно понимать, что зависимость может сформироваться как у взрослых, так и у детей. По этой причине важно большую часть времени, особенно в семье, уделять личному общению.

Как избавиться

Если зависимость уже существует, то потребуется реализовать несколько пунктов для избавления от фаббинга. Первым шагом должно стать осознание наличия проблемы. Определите для себя жизненные приоритеты, которые находятся вне смартфона. Установите лимит времени, которое тратите на телефон. постепенно сокращайте его.

Если самостоятельно справиться с болезненной зависимостью не удается, то не стоит стесняться обращаться за профессиональной помощью к специалистам.

22 февраля 2024, 05:21
Девушка с телефоном. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Gazetametro.ru✓ Надежный источник

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