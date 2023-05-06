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Пятница 5 мая

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"Полететь сможет не каждый": жесткое решение авиакомпаний обрубило народу крылья

"Полететь сможет не каждый": жесткое решение авиакомпаний обрубило народу крылья
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Купить билет на самолет по адекватной цене становится все сложнее.

Причем подорожали рейсы не только в европейские страны. Жителям российских регионов перелеты внутри страны ощутимо бьют по карману. Погоня за скидками и зачастую, увы, смехотворными распродажами авиакомпаний стала традицией. Дешевые авиабилеты без пересадок — уже едва ли не мечта за гранью фантастики.

И пока провинциалы верили, надеялись и ждали поддержки от государства в виде финансовых поощрений, власти сократили субсидирование региональных полетов на полтора миллиарда. Оттого авиакомпании решили избавиться от части рейсов, пишет Царьград.

Народу буквально обрубили крылья, возможность купить авиабилеты по весьма актуальным направлениям у него забрали. Такими темпами скоро из самолетов пересядет на ПАЗики, которые за МКАДом прозвали "труповозками". Подумаешь — трясет по ухабинам и колдобинам, зато каждые три часа санитарные остановки и, дай боже, с задних рядов не разит перегаром.

Спасибо любимой Росавиации за отмену рейсов и поощрение роста цен. Не зря же RT напоминает о вероятном повышении стоимости билетов в 2023 году аж на 30%. И это при том, что МРОТ сейчас составляет 16242 рубля, сумма — почти как слетать "Аэрофлотом" из Красноярска в Санкт-Петербург. Только это без багажа, в один конец, и не считая доплат за выбор места.

Представитель Ространснадзора Олег Смирнов сказал как отрезал: "Пассажир у нас не американский и не европейский, у него средний заработок — значительно ниже, чем в западных странах". Эксперт заключил, что купить авиабилет по высокой цене для многих россиян — непозволительная роскошь.

Между тем очевиден неразрывный порочный круг — если с увеличением стоимости авиабилетов спрос на них упадет, то цены опять взлетят. Ну а пока россияне затягивают пояса потуже, мнение эксперта звучит как приговор. "За полную стоимость, которую предложат авиакомпании в этом году, полететь сможет не каждый", — делится им телеканал "360".

6 мая 2023, 00:03
Аэропорт. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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