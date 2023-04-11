"Калейдоскоп талантов": москвичей в возрасте от 55 лет приглашают стать звездами сцены

В столице пройдет творческий фестиваль.

Богатый жизненный опыт — далеко не единственное преимущество представителей старшего поколения. Многие жители столицы обладают недюжинными творческими способностями, которые можно и нужно показывать на большой сцене. Поэтому с 19 по 28 апреля в Москве состоится фестиваль "Калейдоскоп талантов", в нем приглашают принять участие москвичей от 55 лет.

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Направленность выступлений на широкая: сольный и коллективный вокал, хореография, искусство слова, а также другие жанры. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", чтобы проявить себя на фестивале и побороться за награду, будущим звездам нужно подать заявку до 17 апреля в одном из представительств проекта "Московское долголетие".