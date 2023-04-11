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Вторник 11 апреля

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Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля

Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля
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Самое интересное в столице

ТЕАТР

"Любовь по Маркесу"

"Сегодня – да! С этого заклинания в день 90-летия начинается путешествие главного героя, журналиста и скептика, по собственной жизни. Пространство магической комнаты, созданное Владимиром Арефьевым, живет и дышит вместе с сюжетом. Здесь возможно сочинять прошлое заново, потому что будущее уже вряд ли возможно. Альтер-эго героя ведет его от одной влюбленности к другой, переносит в детство, к истоку мужского "я" – к матери. В спектакле много музыки и танцев. Главный герой окружен женщинами, и даже живой оркестр на сцене состоит всецело из них. Хореография Дениса Тагинцева, чемпиона мира по латиноамериканским танцам, делает ещё более чувственным и без того поэтичный текст. Здесь смешное спорит с ироничным и запоминается хлесткими цитатами о непостижимости жизни. В главных ролях народные артисты России Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева.

23, 24 апреля, театр имени Вл. Маяковского.

"Цветы нам не нужны"

Режиссер спектакля Юрий Грымов рассказывает: "Это динамичная история, с 1946-го по 1966-й годы мир развивался стремительно: Нюрнберг, Вьетнам, Юрий Гагарин, Карибский кризис, скачок мирового кинематографа и многое другое. Хочу поговорить с вами о том, что случилось в мире после Нюрнбергского процесса. Как четыре ведущие державы (Россия, Англия, Франция, Америка) отреагировали на это событие? А ведь этими странами был подписан пакт о взаимопомощи не только в военное время. И что мы видим сегодня?..."

21 апреля, театр "Модерн".

"Семейный шкаф и его обитатели"

Этот спектакль Романа Самгина поставлен в жанре трагикомедии и рассказывает забавную и одновременно сложную историю знакомства с родителями. Здесь поднимаются глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще? В основе спектакля лежит пьеса Орена Сафди "Выживание". В ролях: Елена Проклова, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Андрей Кайков, Александр Овчинников, Екатерина Олькина, Ольга Немогай, Мария Рассказова.

14, 15 и 26 апреля, "Школа современной пьесы" (сцена "Эрмитаж").

Фото: пресс-служба

"Островский.LAB"

Пятнадцать творческих работ участников Лаборатории "Островский.LAB" оценит специальное жюри под председательством директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Этот проект объединил ведущие московские театры и театральные музеи: Малый театр, Театр Пушкина, Театр на Таганке, Театр Et Сetera, Театр Сатиры, Театр Моссовета, Музей им. А.А. Бахрушина и Музей МХАТ. Лаборатория состояла из творческой и образовательной программы, в которой приняли участие известные режиссеры, актеры, сценографы, научные работники крупнейших московских театров и театральных музеев – они провели для молодых специалистов, отобранных со всей России, ряд мероприятий: встречи, лекции, экскурсии, обсуждения и др.

12 апреля, Дом Актера им. А. Яблочкиной.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Русский крест"

Фильм Эдуарда Боякова "Русский крест" – это история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. В главных ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов.

С 16 апреля.

Фото: пресс-служба

ПРОГРАММА

Письмоводство

В апреле Бахрушинский театральный музей и Студенческое научное объединение Российского государственного гуманитарного университета "Документ. Архив. Дипломатия»" открывают новую программу образовательных занятий по русскому письмоводству. Участники мастер-классов смогут поработать в каллиграфической технике над созданием писем и открыток. Участники мастер-класса узнают о традициях поздравлений с Пасхой у светских людей и духовных лиц как в дореволюционный период, так и в настоящее время, а также смогут взять за образец самые разные открытки, включая поздравительные послания Их Императорских Высочеств Великих Княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии с их собственноручными автографами. "Посетители узнают, что волновало предков 200 лет назад, познакомятся с правилами светской переписки, особенностями поздравительных посланий людей разных сословий. По этим образцам они сделают свои собственные письма и открытки", – рассказала заведующая отделом научно-методической работы Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова.

15 апреля, Дом-музей М. Щепкина.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Hollywood отдыхает"

"Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона.

23 апреля, клуб-ресторан "Огород" (Проспект Мира, 26/1).

Фото: пресс-служба

Шоу зверей

Веселое цирковое шоу для всей семьи представит самый смешной клоун Юрик. Театр подарит взрослым и детям ощущение настоящего праздника, в котором забавные номера с экзотическими животными и птицами чередуются с номерами иллюзии, клоунадой, фокусами и завораживающим световым шоу. Дрессированные обезьяны, носухи, попугаи и собаки ждут маленьких зрителей.

23 апреля, Театр Иллюзий.

Фото: пресс-служба

"Авторадио. 30 лет. Классика"

В честь 30-летия "Авторадио" признанные мэтры эстрады, актуальные звезды популярной музыки, лидеры хит-парадов споют главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Shaman, Ева Польна, Леонид Агутин, Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Emin, Лолита, Лев Лещенко, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис и многие другие

22 апреля, Crocus City Hall.

"Дорога на Ялту"

В самом сердце России в исполнении вокалистов из 15 стран и звезд российской сцены прозвучат советские песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. В финальном гала-концерте они выступят в дуэтах с Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой и др. Специальный гость из Италии – Пупо. Председатель жюри – народный артист РСФСР Лев Лещенко.

29 апреля и 2 мая, Кремль..

Фото: пресс-служба

"Rammstein – хиты в исполнении фортепианного квинтета "Klavier"

В этот день в 2022 году легендарная группа Rammstein выпустила последний, восьмой студийный альбом Zeit. В честь годовщины выхода пластинки фортепианный квинтет "Klavier" порадует поклонников немецкой метал-группы концертной программой, в которую войдут главные хиты коллектива. Вас удивит исполнение мощнейших хитов Rammstein на классических инструментах! Композиции в авторской обработке дирижера RockestraLive Сергея Акимова и официальные аранжировки немецкого композитора Клеменса Пётча нельзя пропустить!

28 апреля, Кремль (Малый зал).

"Кардиограмма"

Фестиваль соберет на одной арене десятки тысяч любителей рок-музыки. "Вечерняя сцена" поразит вас своими масштабами и размахом установленного светового и звукового оборудования. Сотни киловатт света и звука погрузят всех присутствующих в атмосферу праздника музыки и отличного настроения. На "Дневной сцене", которая начнет свою работу с 10 утра и продолжит работать до начала вечерних концертов, выступят как уже известные музыкальные коллективы, так и начинающие рок-музыканты. Хедлайнерами фестиваля выступят: Кипелов, Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, Чиж и Ко, Вадим Самойлов, Ума Турман, Сурганова и оркестр, группа Мураками, группа Анимация, группа Эпидемия, F.P.G., Ундервуд, Гран-Куражъ и многие многие другие.

10-11 июня 2023, Екатеринбург.

"Ветер Сибири"

На двух сценах выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Среди заявленных звезд – Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов ("Агата Кристи”), The Hatters, "Ария", "Чиж & Co", "Найк Борзов". Кроме хорошей музыки, гостей фестиваля ждет множество возможностей для активного отдыха и развлечений, еда на любой вкус, ночной клуб с возможностью танцевать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий в самые живописные и интересные места, и еще много чего интересного. Вся информация на сайте: https://vetersibiri.ru.

С 11 по 13 августа 2023, аэродром "Мочище" (Новосибирск).

11 апреля 2023, 09:20
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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