Развод Ковальчук и Чумакова: почему супруги расстались через 15 лет отношений

Ковальчук долго шла к этому.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Они никогда не впутываются в скандалы, не распускают сплетни и не выносят сор из избы. Семья ведет закрытый образ жизни и не афиширует свое личное счастье.

Тем не менее, в последнее время вокруг Ковальчук и Чумакова постоянно ходит противоречивая информация. Недавно пару начали подозревать в семейном разладе и даже предстоящем разводе. Однако после публикации фото возле одного из магазинов в Испании поклонники разубедились в этом. Они вовсе решили, что 40-летняя Юлия Ковальчук может быть беременна.

Таролог Марианна Абравитова считает, что Юлия Ковальчук не станет матерью второй раз. По словам эксперта, сейчас семье совершенно не до этого. А вот вариант с разводом вполне может быть, так как между супругами действительно назрели разногласия.

"Отношения немного натянутые, прохладные, нет никакой искры, задушевных разговоров. Семейная жизнь стала обыденностью. И каждый из них подумывает о разводе. Если бы их пути разошлись, они бы создали новые семьи. Но раз уж они остаются вместе, значит, в большей степени их устраивает это", – рассказала таролог.

Напомним, ранее Алексей Чумаков открыто заявил, что институт брака для него ничего не значит. После таких слов поклонники пришли к выводу, что Ковальчук и ее муж расстались через 15 лет отношений.