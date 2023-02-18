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Как не проецировать на себя ситуации и переживания других людей

Татьяна Короткова

Татьяна Короткова блогер

 Психолог, сексолог, женский коуч
Учимся блокировать негативные чувства.
прочитано 88 раз

Помните ситуации, когда после общения с коллегой, знакомым или родственником вы чувствовали себя уставшими, расстроенными, опустошенными, хотя реальных предпосылок для этого не было? Так нередко происходит из-за проекции на себя негативных чувств других людей, а также влияния неприятных ситуаций. Что делать, чтобы избежать такого результата?

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Понимать свои чувства

Эмоции – это важный сигнал, сообщающий о наших реальных потребностях. Если они не распознаны, человек не понимает, что на самом деле ему важно, каким путем стоит двигаться. Он будто бы познает этот мир через реакции других людей. Нет плохих или хороших эмоций, они все нужны. Вам необходимо научиться осознавать, какие именно чувства вы испытываете каждый момент времени и отделять свои переживания от чужих.

Выходить из негативных ситуаций

Так или иначе, мы все взаимодействуем друг с другом на уровне энергетики. Поэтому важно вовремя выходить из отрицательных ситуаций, которые обессиливают, опустошают внутренний ресурс. Например, у вас сложная ситуация на работе, вы там постоянно чувствуете себя плохо, все давит, идти в офис не хочется. Не заставляйте свое тело подавать вам сигналы психосоматикой, пытайтесь найти решение проблемы и выйти из негативной атмосферы.

Отказываться от чужой ответственности

Взрослого человека отличает от ребенка то, что он берет на себя ответственность за свои действия. Разграничивайте то, за что отвечаете именно вы, и то, что находится в чужой сфере влияния. Если вы будете брать на себя проблемы других, ваша личная энергия будет утекать, вы будете чувствовать слабость и неудовлетворенность жизнью.

Устраивать полноценный отдых

Многие не умеют отдыхать. Поваляться на диване с телефоном в руках – это не отдых. Нужно переключаться, получать новые впечатления, эмоции. Устраивайте полноценный отдых, например, прогулки в парке, пикник, посещение театра или кино, интересные мастер-классы и т.п. Встречайтесь с друзьями. Чаще выходите куда-то из душных помещений и напитывайтесь общением с природой.

Использовать ментальную защиту

Наш мозг способен на многое. Он работает с образами, поэтому придумайте себе своеобразную защиту, которая закроет вас от внешнего отрицательного воздействия. Например, общаясь с неприятным человеком, представьте перед собой зеркало или накройте себя зеркальным куполом: они будут отражать исходящую от собеседника отрицательную энергию и защищать вас. Кто-то может представить другой образ и использовать его всякий раз, когда хочет отгородиться от негатива.

Создавать экологичное окружение

Круг близких знакомых нужно тщательно фильтровать. Не бойтесь прекращать общение с вечно страдающими и жалующимися людьми. Окружайте себя позитивными, целеустремленными, успешными, способными извлекать уроки из ошибок. Так вы будете впитывать их уверенность, энергичность, позитивный настрой и чувства.

Фото: Adam Holesch / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2023, 22:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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