Как взрослому защитить свое мнение при общении с родителями: три совета психолога

Что такое личные границы и как их выстраивать с родителями?

Последние годы в обществе все крепче устанавливается принцип защиты личных границ. Речь идет не только о личной правоте, но и защите своего мнения и желаний. Как правило, договориться людям одного поколения гораздо проще, чем разных. Особенно, если речь идет о родителях. Но как уже взрослому человек защитить свое мнение при общении с родителями, не испортив при этом отношений?

Психолог и доктор наук Юлия Хадарцева поделилась тремя советами, как общаться с родными, если взгляды не совпадают.

Прежде всего, начните разговоре с позиции "Я". Не используйте "ты-понятия", а поделитель своими чувствами и переживаниями по теме. Не обвиняйте собеседника, не настаивайте на правоте, и не учите.

Во-вторых, проявите уважение. Покажите родителям, что вам важно их мнение, даже если вы не согласны. В голове всегда стоит помнить — истины не существует, у каждого человека может быть свой взгляд на устройство мира.

И, конечно, помните — отношения с близкими гораздо важнее любого спора. Взрослый человек способен принимать точку зрения оппонента. Вы не можете перевоспитать родителей, и никто не обязан делать так, как вы сказали.

"В семейной системе родители находятся на ступень выше, и наша задача не обучать их, а принять такими, какие они есть", — поясняет эксперт.