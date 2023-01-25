Как правильно ухаживать за кожей зимой: 5 советов косметолога

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Зимой кожа часто страдает из-за перепадов температур, сухого воздуха и дефицита солнечного света. В результате мы чувствуем дискомфорт, а цвет лица не радует. Как пережить холодное время года без тревог о внешнем виде, рассказывает Ширин Хайидмурадова ― врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC.

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На первый взгляд может показаться, что высушенный батареями отопления воздух и низкая влажность на улице грозят только обладательницам сухой кожи. Однако это не так. Жирная кожа на сухость окружающей среды реагирует повышенной выработкой сального секрета. Поэтому базовые рекомендации по зимнему уходу будут актуальны для всех.

Совет 1: Избегайте горячей воды

Зимой постоянно хочется согреться ― и не только чашкой какао или пледом, но и приняв теплую ванну. Как бы ни был велик соблазн, лучше удержаться от горячего душа или умывания горячей водой, поскольку вода высокой температуры разрушает эпидермальный кожный барьер, который удерживает влагу. Из-за этого сухая кожа начинает трескаться и шелушиться, а на жирной расширяются поры и появляются высыпания.

Совет 2: Пейте много жидкости

Все главные процессы в организме происходят во влажной среде. Поэтому для красивого и здорового внешнего вида важно пить достаточное количество воды. Оптимальная норма для взрослого человека составляет 30-50 мл чистой питьевой воды в день на 1 кг веса, не считая кофе, чая, соков и т. д.

Совет 3: Не забывайте про губы

Зимой губы могут стать очень сухими, поскольку кожа на них более тонкая и чувствительная и постоянно подвергается воздействию непогоды. Кроме того, кожа на губах имеет от трех до пяти клеточных слоев, в то время как кожа лица ― около 16. И еще губы не имеют сальных желез, которые на лице образуют естественный защитный слой. Таким образом, бальзам для губ должен быть постоянным спутником в вашей косметичке зимой.

Совет 4: Используйте правильные средства

Зимой коже необходимо дополнительное увлажнение и также питание. Поэтому легкие кремы и невесомые флюиды, оставшиеся с лета, могут не подойти для качественного ухода.

Обратите внимание на средства с гиалуроновой кислотой, каждая молекула которой может удерживать в коже влаги в 1000 раз больше своего веса. Будут полезны керамиды и пептиды, которые укрепляют и восстанавливают кожный барьер, помогая коже удерживать влагу. А также масла для поддержания ее увлажненности. Например, сквалан, масло ши и жожоба.

Совет 5: Обращайтесь к профессионалам

Конечно, регулярный домашний уход в зимний период очень важен, но эффективность салонных процедур гораздо выше. И если вы хотите более заметный и пролонгированный эффект увлажнения, питания и преображения кожи, то воспользуйтесь достижениями современной косметологии.

Например, плазмолифтинг позволяет не только насытить кожу необходимыми микроэлементами, но и разгладить морщины, улучшить тон лица и повысить упругость кожи. Для интенсивного увлажнения рекомендуется биоревитализация с применением препаратов на основе гиалуроновой кислоты ― биоревитализантов и биорепарантов. В результате кожа насыщается влагой и благодаря этому создаются условия для нормального функционирования всех процессов в дерме.