Как быстро восстановить кожу лица после новогодних праздников: советы косметолога

Что делать, если после новогодних каникул отражение в зеркале не радует и хочется быстро прийти в форму? О простых и эффективных процедурах и средствах рассказывает Роза Герлиани – врач-дерматокосметолог центра инновационнй медицины DMC.



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