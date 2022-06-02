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Lifestyle
Не кричать и не молчать: обрети свой голос, чтобы добиваться желаемого

Не кричать и не молчать: обрети свой голос, чтобы добиваться желаемого

Перукуа

Перукуа блогер

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин
Австралийская певица, обладательница уникального голоса и исполнительница невероятно женственной музыки Перукуа рассказала, как голос влияет на восприятие и помогает жить полной жизнью.
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Отсутствие своего голоса

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Когда вы долго молчите, не высказываете своего мнения, скрываете эмоции, внутри вас накапливается напряжение, стресс, сопротивление, которые ищут выход наружу, но зачастую не находят его. Это состояние может ощущаться как тугой воротничок на шее, как будто что-то слегка сдавливает горло, и оно немного першит. Многие привыкли к этому состоянию и живут с невидимой удавкой, даже не осознавая, что она есть. Но рано или поздно раздражение взрывается наружу, и осколки ваших чувств, как летающие тарелки, разносятся в разные стороны. Чаще всего это происходит дома и вы кричите на близких, которые не понимают, что происходит.

Синдром "паиньки"

Это сдавленное горло, отчасти результат того, что у женщин я называю синдромом "хорошей девочки". Он закладывается в нас с малых ногтей. Когда ребенка учат подавлять свою природу, приглушать живую энергию, которая зовет играть, шуметь, петь, танцевать, гулять под дождем, задавать взрослым неудобные вопросы и т. д. Вместо этого детям насаждают правила хорошего поведения. Сиди тихо, не шуми, будь мил, спокоен и уравновешен и тогда мы – родители одарим тебя своей любовью. По сути, уже в детстве мы сталкиваемся с самым страшным обманом – манипуляцией любовью, вбираем ее от родителей и начинаем использовать.

Эта манипуляция подменяет саму любовь. Поэтому так много людей в мире несчастливы. Особенно остро это ощущают женщины. Они строят отношения на основе манипуляции, вместо того, чтобы в паре взращивать любовь. "Паинька" живет нашу жизнь вместо нас, забрав у нас право голоса. Поэтому мы либо молчим, и сидим тихо, либо когда уже невмоготу – взрываемся.

Что делать?

Практически не существует механизма контроля такого поведения. Это как пытаться заклеить скотчем дыру в стене. Пока вы не разберетесь с причиной – будете в заложниках своего состояния. Если вы часто раздражены и то и дело срываетесь на крик, стоит покопаться в себе и разобраться, что не так в вашей жизни. Что мешает вам проявлять себя без агрессии на окружающих, и как вы можете сбрасывать напряжение более экологичным образом?

Запишите свой голос на диктофон. Послушайте его. Как он звучит? Вы слышите, как вашим голосом говорит ваше сердце, или в нем напряжение, раздражение и усталость?

Дайте выход накопившейся энергии. Попробуйте сделать глубокий вдох и на выдохе прозвучать громко "А-А-А". Сделайте так пять раз. Возможно, вы начнете кашлять, это сигнал того, что в горле накопилось много напряжения. Именно это напряжение и нужно вывести, чтобы с помощью вашего голоса, который является мостиком между вами и вашей душой, начать формировать свою реальность, свой мир.

Ищите причину внутри. Ваш голос мощнейший уникальный инструмент само исцеления и одновременно самореализации. Но, чтобы он работал на вас, совершенно не обязательно профессионально заниматься вокалом. Дело не в условной красоте, а в его аутентичности. Поэтому вместо того, чтобы отправляться на курсы ораторского мастерства, начните с поиска психологической причины вашего зажатого состояния. Возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы снять внутренние блоки.

Когда вы проанализируете свое поведение, поймете, какие чувства испытываете, и какие убеждения заставляют вас молчать и скрывать свои истинные эмоции, жизнь заиграет новыми красками, и наполниться невиданной радостью.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2022, 02:46 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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