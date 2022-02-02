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Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 февраля

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Последний месяц зимы в Москве обещает быть насыщенным концертами, спектаклями и выставками. Не пропустить самые интересные события культуры поможет обзор "Дни.ру".
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ПРЕМЬЕРА

"Остров Тюлипатан"

Музыка Жака Оффенбаха – ясная, оригинальная, свежая, отличается мелодичностью и остроумием, а сюжеты произведений – смелы и оригинальны. И в опере-буфф "Остров Тюлипатан" насмешливость и сарказм тесно переплетены с пикантными сюжетами и шутками. Создатели спектакля в "Геликоне" решили, что русский текст точнее передаст запутанный сюжет и эмоции героев, поэтому "Остров Тюлипатан" будет исполняться в русском варианте. Впервые на русском языке эта опера-буфф была издана в 1872 году, с тех пор текст не переиздавался и, чтобы устранить архаизмы, к работе над сценарием привлекли Марину Скалкину и Шуру Никитина. Весь проект курирует народный артист России Дмитрий Бертман.

9-13 февраля, "Геликон-опера".

Фото: пресс-служба

"Отщепенцы"

Драматург Александра Фомина написала пьесу "Отщепенцы" для того, чтобы понять реалии нашей сегодняшней жизни. Герои пьесы — юные оппозиционеры, протестующие против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают «кровавый режим». Они готовят и совершают теракты… Кто они — герои или преступники? Жертвы или палачи? Действие спектакля режиссера Галины Зальцман происходит в далеком XIX веке в одном из мрачных казематов Петропавловской крепости. Но молодой режиссер выходит за рамки исторического сюжета: в юных народовольцах, тех самых, которые вели ожесточенную борьбу с русским самодержавием, мы видим сегодняшних рассерженных молодых людей, готовых на все во имя счастья народа.

11 февраля, "Школа современной пьесы".

"Вишневый сад"

Микита Ильинчик, окончивший ГИТИС в 2020 году, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтелла. "Вишневый сад" — его новая режиссерская работа по произведению Чехова и первый спектакль большой формы. Роли исполняют: Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский, Василиса Перелыгина, Анна Патокина, Александра Ревенко, Яна Енжаева, Денис Зайнуллин, Евгений Перевалов, Татьяна Ошуркова, Сергей Кизас, Вера Майорова, Даниил Чуп, Владимир Яворский, Владимир Храбров.

4 и 5 февраля, Театр на Бронной.

"Дачники"

Актеры ГИТИСа (мастерская Владимира Байчера и Тимофея Сополева) представят иммерсивный спектакль-променад по пьесе Максима Горького, написанной им в 1904 году. Уникальный памятник деревянного модерна особняк купца В.Д. Носова, спроектированный Львом Кекушевым, является современником персонажей пьесы, и он же станет одним из главных действующих лиц спектакля. Зрители совершат увлекательное путешествие в прошлое, побывают в разных комнатах дома и станут свидетелями разворачивающейся между героями пьесы драмы.

4 и 5 февраля, Особняк Носова (филиал Российской государственной библиотеки для молодежи).

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"12"

Это история о двенадцати присяжных заседателях, обсуждающих уголовное дело об убийстве чеченским юношей своего приемного отца. Спектакль Никиты Михалкова — размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. В ролях: Никита Михалков, Владимир Долинский, Николай Бурляев и другие.

7 февраля, МХАТ им. Горького.

КОНЦЕРТ

Голоса Вселенной: орган XXI века. Классика органного авангарда

Collegium Musicum продолжает беспрецедентный по масштабу проект, в котором звучит органная музыка классиков XX века и современных авторов. Органист и композитор Игорь Гольденберг возвратит слушателей к истокам органного авангарда, в удивительное время, когда композиторы постепенно открывали для себя бескрайнюю вселенную органных звучаний, его фантастические звуковые ресурсы, которые прежде оставались невостребованными. Гольденберг исполнит красочные полотна крупнейших мастеров французской органной школы (Дюрюфле, Дюпре, Лангле), вернется к ранним произведениям современной музыки (Айвз, Скрябин), вспомнит выдающегося советского композитора и педагога, своего учителя Альберта Лемана и познакомит публику с собственными сочинениями.

6 февраля, Кафедральный собор св. Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

СЕРИАЛ

"Ваша честь"

Это история влиятельного и принципиального судьи Михаила Романова (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

7 февраля, кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино в 12 городах России.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Эйфель"

Фильм Мартина Бурбулона рассказывает историю любви великого французского инженера Гюстава Эйфеля, вдохновившей его на создание архитектурного шедевра – ажурной башни, ставшей символом самого романтичного города мира, главной достопримечательности Парижа и всей Франции. Он мечтал строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально перевернула мир инженера. В ролях: Ромен Дюрис,Эмма Маккей,Пьер Деладоншам.

С 11 февраля.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Живые мемории"

Этот масштабный медиапроект объединяет в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка написана современными композиторами. Все эпизоды составляют единый альманах, который показывается в городах, связанных с героями мемуаров. Лицами и голосами Второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов. Они оживили воспоминания жены Федора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением серии стала ранняя Сюита d-moll (1891) Рахманинова в исполнении самого Мацуева.

28 февраля, кинотеатр "Пионер", 1 марта – онлайн-премьера на You-Tube-канале Ktomy.media.

Фото: Ольга Стрелец

"Операнищих"

Андрей Прикотенко, режиссер спектакля: "Я ставлю вариацию на сюжет известной пьесы Джона Гея, его действие перенесено в современность. Мне хочется, чтобы постановка говорила о наших днях: тяжелых, суровых, а порой – страшных. Это достаточно жесткий спектакль, в котором звучит сильное трагическое высказывание на тему одиночества человека в современном мире. Я полностью переписал пьесу. Иван Кушнир написал музыку. Зрители должны понимать, что "Опера нищих" – не развлекательный спектакль. Он заставит сопереживать героям, возможно, будет чем-то возмущать, будоражить". В главной роли – Максим Аверин.

21 февраля, Театр Сатиры.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 11:42 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

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