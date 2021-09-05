Натали поделилась рецептом своего коронного салата

Натали – не только хорошая певица, но и хозяйка. Своими рецептами она поделилась с поклонниками.

Певица Натали давно покорила россиян своими хитами: "О боже, какой мужчина", "Я люблю тебя", но оказалось, что она не только прекрасно поет, но и готовит. Со своими фанатами она поделилась рецептом вкусного блюда.

Для низкокалорийного салата понадобится не так много ингредиентов: одна морковь, одна редька, одно яблоко, один зубчик чеснока, 12 крупных виноградин, 6-8 веточек укропа, один лимон, один мандарин и соль.

Для начала нужно помыть, почистить и натереть на терке морковку с редькой, а потом порезать яблоко соломкой. Далее необходимо мелко нарубить чеснок и укроп, а с половины лимона снять цедру и выжать сок из всего лимона. Виноградины помыть, удалить хвостики и разрезать на 2 или 4 части. А после того, как вы разберете мандарин на дольки, нужно все ингредиенты тщательно перемешать. В конце салат необходимо посолить, полить лимонным соком и посыпать укропом.

Вот таким простым рецептом поделилась Натали. Она также рассказала, что вкусно готовить – это у них семейное. И мама, и бабушка артистки всегда баловали свою семью изысканными блюдами.

Звезда рассказала, что у нее нет книги с рецептами, все секреты она держит в голове. Если какой-то рецепт Натали забыла, то обычно это блюдо в семье и не приживается.

"Это как с песней: никогда специально не заучиваю новую композицию — если песня «моя», она сама собой в голове отложится", – рассказала Натали.