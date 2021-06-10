"Ногти тоже красит?": сын Натали с розовыми волосами пошел по стопам Дани Милохина

Певица Натали показала фотографию своего сына школьника. Внешность ребенка ужаснула фанатов.

"О, боже, какой мужчина..." – поет красавица Натали о своем идеале брутальности. Кто бы знал, что один из сыновей певицы Анатолий тоже станет идеалом, только совсем другим.



Десятилетний мальчик закончил очередной учебный год и в награду... покрасил волосы в ярко розовый цвет. Натали без стеснения опубликовала фото сына в своем "Инстаграм", и тут началось...

На снимке Толя предстал с розовыми волосами и заигрывающим взглядом. Судя по всему, мальчик в восторге от смены имиджа. Певица Натали призналась, что в прошлом году сын ходил с голубыми волосами.

"Я бы призадумалась, а не радовалась. Мальчик выбирает розовый цвет волос. Ну конечно, если растут на кумирах типа Даня Милохин"; "Блин, он же мальчик"; "Потом удивляемся параду недомужчин и недоженщин на премии МУЗ-ТВ и везде уже. Милохин стайл, ногти тоже красит?"; "Вы меня извините, но это капец. Мечты о розовом должны быть у девочки", – написали возмущенные фанаты.

Впрочем, облик сына Натали, судя по всему, не волнует. Она и сама с удовольствием идет на эксперименты и смело преображается. Недавно артистка продемонстрировала шикарную фигуру в соблазнительном бикини.