Почему женщины зажаты в сексе? Причины и способы решения

Сексуальная закрепощенность – распространенная женская проблема, которая мешает строить гармоничные отношения и наслаждаться интимной жизнью.



Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов рассказал, почему женщины не могут расслабиться в постели с любимым.



"Первая причина – недоверие. Если женщина знакома с партнером совсем недавно, или если какой-то его поступок заставил ее сомневаться в его надежности – это сразу же отразится на сексе. Если доверия недостаточно, то женщина беспокоится, сомневается, думает о своих обидах и страхах. Она не может расслабиться психологически, равно как и физически: такие переживания способствуют возникновению мышечных спазмов в теле. Помочь с этим могут практики эмоционального и физического расслабления", – объяснил специалист.

Вторая частая причина, которую назвал психолог – блоки и запреты, связанные с сексом. Многим девочкам с детства внушают, что секс – это плохо, грязно, грешно, и они несут эти убеждения в свою взрослую жизнь. Они могут быть связаны не только с сексом в принципе, но с какими-то отдельными сторонами интимной жизни: позами, разновидностями ласк. Такие убеждения могут транслироваться также как религиозные запреты.

Шахов убежден, что такое суровое воспитание причиняет женщинам психоэмоциональные травмы, из-за которых страдает сексуальная сфера. Чтобы решить эту проблему, необходима работа с психологом, проработка подсознательных убеждений.

"Третья распространенная причина – комплексы по поводу внешности. Женщина не может расслабиться, если она недовольно своим телом. Вместо этого она постоянно думает о том, как она выглядит, пытается скрыть недостатки своей фигуры и продемонстрировать партнеру ее достоинства. Соответственно, получать удовольствие в таком напряженном состоянии не получается.

Нередко такие комплексы рождаются в прошлых отношениях с абьюзерами и манипуляторами, которые говорили что-нибудь в духе: "Меня не возбуждает твоя маленькая грудь" или "Бревно в постели подвижнее тебя". Причем подобные оскорбительные фразы такие мужчины могут говорить женщинам с идеальной фигурой. Для решения этой проблемы нужно работать над самооценкой, потому что принятие и любовь своего тела – это часть понимания своей ценности и уникальности", – рассказал психолог.

И, наконец, четвертая причина женской сексуальной зажатости – это недостаток знаний. Хотя информации сейчас в общем доступе немало, многие женщины не разбираются в том, что доставляет мужчинам удовольствие в сексе. Из-за этого они сомневаются, переживают: "А вдруг ему не понравится? А вдруг я делаю что-то не то? А вдруг я выгляжу нелепо?".

Решение этой проблемы – изучение информации о сексе, об удовольствии обоих партнеров в сексе, пробуждение и исследование своей сексуальности.