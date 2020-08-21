Назван главный способ получения любви

Психолог Александр Шахов объясняет: недооценивать себя вы научились в детстве. Ребенок приобретает собственное отношение к себе на основе того, как к нему относились родители. Хвалят – он учится делать то же самое. Если критикуют – он начинает себя обесценивать. И для того, чтобы добиться внимания родителей и их поощрения, пытается стать номер один во всем.
Спросите себя: "Что случится, когда я стану самой лучшей? Кому я пытаюсь доказать, что я заслуживаю любви?".
Суть в том, что даже если человек добьется первого места в чем-то, он не избавится от проблемы. Всегда найдется кто-то, кто будет лучше. Идеал недостижим. Эмоциональный сосуд таких людей бездонный, поэтому, скорее всего, они также не принимают похвалу от других. Даже если человеку говорят что-то хорошее, он в это не верит.
Люди, подверженные перфекционизму, часто обесценивают скромные достижения других, и замечают только грандиозные свершения.
Нужно начинать с признания своей ценности. А для этого, как ни странно, нужно признавать других и благодарить их. Люди, подверженные перфекционизму, часто обесценивают скромные достижения других, и замечают только грандиозные свершения. Как только вы сумеете благодарить других даже за небольшие дела, вы научите свою психику тому, что этого достаточно для получения любви. И сумеете признать собственные заслуги.
Обязательно благодарите тех, кто вас хвалит. Эта простая привычка сделает возможным принятие любви, пристроит дно к вашему эмоциональному сосуду, чтобы он не протекал. Когда вы научитесь принимать любовь – вы увидите, что быть номер один вовсе не необходимо. Достаточно лишь быть уважительной, заботливой, благодарной, чтобы другие вами дорожили.
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