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Lifestyle
Спите голышом и держите ноги в заварке: 6 лайфхаков, которые должен знать каждый

Спите голышом и держите ноги в заварке: 6 лайфхаков, которые должен знать каждый

Некоторые привычные нам вещи могут стать отличными помощниками, если использовать их не по назначению
прочитано 128 раз

Каждый человек с самого детства знает, как важно соблюдать гигиену. Вот несколько простых лайфхаков, которые сделают этот вопрос приятнее и помогут упростить жизнь.

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Не используйте кондиционер при стирке наволочек

Этот предмет постельного белья больше других подвержен загрязнениям. А частички кондиционера, используемого при стирке, могут нарушить впитывающую функцию ткани. Так грязная наволочка может повлиять на состояние кожи и волос, с которыми соприкасается всю ночь, в худшую сторону — спровоцировать акне и жирность у корней.

Не ограничивайтесь зубной пастой

Лучший способ вычистить зубы как следует — использовать зубную нить там, где не справляется щетка. Кусочки пищи, остающиеся после еды между зубов, не только портят улыбку, но и вызывают неприятный запах изо рта.

Спите голышом

Красивые пижамы, это, конечно, хорошо, но во время сна лучше избавляться от одежды совсем. Во-первых, это поможет быстрее и крепче заснуть. Во-вторых, позволит телу дышать.

Делайте ванночки для ног из заварки

Черный чай подходит не только для употребления внутрь, но и в качестве ванночек для ног — он отлично борется с дрожжевыми грибками. К тому же, если делать такую процедуру из крепкого напитка на регулярной основе, уменьшится потоотделение стоп.

Носите с собой антисептик

Антисептический гель, который, в последнее время, стал особенно популярен, может не только очистить руки от бактерий, но и стать хорошей заменой дезодоранту. С помощью него можно устранить запах пота и избавиться от влажности подмышками.

Используйте кондиционер для волос в качестве геля для бритья

Это средство, используемое в качестве пары к шампуню, отлично смягчает волосы — то, что нужно, чтобы обезопасить себя от порезов и раздражения после бритья.

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Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
14 октября 2021, 00:27 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
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