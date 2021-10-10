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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 11 по 17 октября 2021 года.
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Эта неделя – просто праздник какой-то для амбициозных и активных людей! Звезды буквально вкладывают нам в руки идеи и шансы. Не считаете себя особо целеустремленным человеком? И для вас в космосе найдется энергия, способная спихнуть с дивана и заставить действовать!

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Таким "топливом" нас обеспечат сразу несколько сочетаний планет. Во-первых, это соединение Марса с Солнцем, которое придает активности и помогает не загрустить от первой же неудачи. Этот аспект действует еще с прошлой недели.

Во-вторых, это влияние Сатурна, который в понедельник наконец закончит ретро-фазу и решительно двинется вперед, а в среду получит поддержку Венеры. Эта парочка вернет интерес к труду и планированию, а также поможет разумно тратить ресурсы: и деньги, и время, и свою энергию.

В-третьих, это трин Солнца к Юпитеру в пятницу, когда нам на руку будут играть и обстоятельства, и окружающие (особенно имеющие власть и влияние). Как вам такие перспективы?

Звезды делают максимум для нас, но не вместо нас! Никто не придет и не решит ваши проблемы, но если вы настроитесь на победу, ее вероятность будет высока. Ловите удачу в этих сферах:

  • Деньги, бизнес, покупки: вы не потратите лишнего и сможете привлечь новые ресурсы.
  • Любовь, семейные дела: появится возможность наладить диалог, сохранять здравомыслие.
  • Работа, учеба: ваши усилия не останутся незамеченными.
  • Забота о себе, здоровье: даже лентяи смогут больше двигаться и раньше вставать.

Как долго продлится это приятное время? Ровно до выходных! Затем Плутон внесет большую ложку дегтя в ход событий: вмешаются силы, которые нам неподвластны.

Это могут быть новые ограничения, запреты, ухудшение эпидемиологической обстановки, плохая погода… Так что лучше заранее запланируйте провести эти дни дома, тогда ничто вас точно не разочарует!

Овен

Марс не даст вам скучать: силы и уверенность в себе будут прибывать с каждым днем. Реакция окружающих не заставит себя ждать: вы станете получать больше внимания и комплиментов. Одинокие Овны могут встретить новую любовь, а состоящие в отношениях – улучшить их.

Телец

Не уставайте заботиться о себе! Запишитесь на массаж, спа-процедуры или купите онлайн курс по здоровью, на который раньше вам было жаль денег. Кстати, состояние ваших финансов должно улучшиться – вы получите компенсацию, алименты, грант, большую скидку или щедрый кэшбек.

Близнецы

Вас ждут хорошие новости, касающиеся вещей нематериальных: потепление в отношениях, приятные встречи и знакомства, лайки и хвалебные комментарии в соцсетях. Вы также сможете удачно пройти собеседование, интересно провести прямой эфир или сходить на свидание с очень милым человеком.

Рак

Атмосфера в вашем доме изменится: станет более шумно и оживленно, появятся новые темы для обсуждений или гости. Всю неделю вам придется больше перемещаться, чаще общаться с родственниками. Выходные принесут успокоение и долгожданную тишину, вы сможете восстановить свою энергетику.

Лев

Львы, которые хотят написать книгу или провести судьбоносный разговор, получат шанс сделать это. Беритесь за дело, пока звезды выступают в роли помощников. Удача также будет сопутствовать вам в поездках на небольшие расстояния, в деловом общении, подписании или получении документов.

Дева

Начало недели обещает новые финансовые возможности. Будьте готовы быстро реагировать! К середине недели ваша правящая планета, Меркурий, замедлится, поэтому вы можете заметить некоторое торможение в делах. На работе или учебе в эти дни лучше не браться за что-то новое.

Весы

Соединение Солнца с Марсом в вашем знаке это ваш шанс сдвинуть с мертвой точки личные дела. Вы будете легки на подъем, решительны, и сможете достичь заметных успехов за счет своей харизмы или таланта. Также могут прийти яркие идеи относительно вашего образа, нового имиджа.

Скорпион

Для вас эта неделя сравнима с концом зимы, когда "под плотным снегом отдыхает луг". В это время хорошо строить планы, но пока ничего не предпринимать. Исключение составляют финансовые дела: вы можете вкладывать деньги, искать подработку, повышать прайс на свои услуги.

Стрелец

В понедельник опасайтесь обмана и откажитесь от напитков сомнительного качества. Остальные дни должны принести только хорошие новости: Венера в вашем знаке поднимет настроение и самооценку, а Солнце и Юпитер способны принести воистину большую удачу!

Козерог

Вас все больше затягивают вопросы работы, учебы, бизнеса. Будьте внимательны к событиям, пытайтесь улавливать тенденции и следовать им. Противопоставлять себя коллективу или руководству сейчас – не лучшая идея. В выходные избегайте людных мест, побудьте дома.

Водолей

И Сатурн, и Юпитер, стоящие сейчас в вашем знаке, на этой неделе будут обласканы лучами Солнца и Венеры – щедрых планет, которые могут принести позитивные перемены. Удача вероятна в таких сферах, как дальние поездки, контакты с иностранцами, учеба, юридические дела, переезд, смена работы.

Рыбы

Вы в числе знаков, которым на этой неделе рекомендуется проявлять не внешнюю активность, а внутреннюю. Больше читайте, размышляйте, учитесь, ведите дневник или посещайте психолога, работайте с коучем. В то же время можете рассчитывать на успех в некоторых денежных делах.

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Фото: Pixabay.com
Автор: 10 октября 2021, 08:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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