Почему мужчина не хочет детей

Многие мужчины опасаются пополнения в семействе. Семейный психолог Александр Шахов убежден, что не боятся этого только две категории мужчин: те, кто действительно психологически готов завести ребенка, и те, кто не понимает, что это значит.

"Мужчины иногда говорят: "Роди мне ребенка". В 90% случаев это значит, что они хотят показывать друзьям фотографию милого карапуза и хвастаться этим. Они совершенно не думают, ЧТО это изменит в их жизни. А это изменит абсолютно все", – поясняет специалист.

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Шахов также отмечает: никто не учит мужчин тому, как заботиться о беременной женщине, ухаживать за младенцем, воспитывать ребенка. Это не престижно в мужском сообществе, мужчины не обсуждают такие вопросы во время встреч с друзьями. Весь этот процесс окутан для них мраком тайны, и поэтому, естественно, вызывает страх.

Уже в первые месяцы беременности у женщины начинаются физические и эмоциональные проблемы, из-за которых она нуждается в дополнительной заботе и не может уделять мужу столько времени, сколько раньше. Как только рождается ребенок – заботиться нужно еще и о нем, не спать ночами, потому что каждые два часа он просыпается и плачет. То от голода, то от больного животика, то еще от чего-то. Женщина не может 24 часа в сутки делать это сама, ей нужна подстраховка.

В выходные, чтобы жена хоть немного отдохнула, приходится брать ребенка и возиться с ним целый день, а не идти в бар с друзьями или сидеть на диване перед телевизором. Сначала хочется, чтобы ребенок скорее пополз. Он начинает ползать, открывает все шкафы, на него все падает, и думается: "Лучше бы лежал". Потом он начинает ходить, умудряется залезть в такие места, о которых и подумать было нельзя, и думается: "Лучше бы ползал". А потом он начинает говорить, и так до бесконечности.

"Важно понять, что нужно заводить ребенка вовремя. Я рекомендую делать это не раньше, чем через три года после свадьбы. Это время нужно для того, чтобы вы успели насладиться любовью друг друга, совместным времяпрепровождением.

После того, как вы досыта накормите друг друга любовью, и у вас появится ее избыток, вы сможете тратить ее на кого-то еще. Вот тогда, когда вы уже будете понимать друг друга без слов, и вам станет немного скучно, мужчина может быть готов к рождению ребенка", – рассказывает Александр Шахов.

Психолог отмечает, что первые годы после женитьбы не подходят для заведения ребенка еще по одной причине: они насыщены семейными кризисами, конфликтами из-за притирания друг к другу. Если они пройдут успешно – можно будет думать об увеличении семьи.

До тех пор специалист советует практиковать защищенный секс. А если мужчина заговорит о том, что он хочет ребенка – презентовать ему книжку Людмилы Петрановской или Юлии Гиппенрейтер. И провести экзамен на тему того, как будет проходить беременность, что потребуется для содержания и воспитания ребенка, а заодно спросить о том, откуда будут поступать финансы для содержания нового члена семьи.