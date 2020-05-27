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Lifestyle
Живем по науке: как правильно настроить биологические часы

Живем по науке: как правильно настроить биологические часы

Фото: www.globallookpress.com
Наш организм – очень интересная система, регулируемая пептидами-гормонами, вырабатываемыми разными эндокринными органами. По сути, каждый из нас живет согласно биологическим часам, которые влияют на общее состояние и настроение. Как правильно проживать свой день, чтобы "генетические часы" работали исправно, "Дни.ру" рассказала эндокринолог, врач высшей категории медицинского центра "ОН КЛИНИК" Ольга Юрова.
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Итак, с утра – подъем. Время у каждого свое, оно зависит от распорядка режима дня и работы....надпочечников! Эти, казалось бы, небольшие железы, дают нам заряд энергии с самого утра. Несмотря на скромные параметры, надпочечники – самый плодовитый гормональный орган. Они придают бодрости и помогают встать с постели.

7:00

Оптимальное время для пробуждения и физической активности – 7-9 часов утра. Если встать с кровати в этом промежутке – все будет получаться быстро и легко. Кортизол тому помощник. Этот гормон тоже производится надпочечниками и, по мнению многих экспертов, является одним из важнейших гормонов в организме. А вообще, в 7 часов утра прекращается действие гормона мелатонина, и спать более просто бессмысленно.

9:00-10:00

В 9 утра на первый план выходят половые гормоны. Вы легко можете продлить свою сексуальную активность до 10 часов.

10:00-14:00

Затем подключается "интеллигентный" ДГЭА-С. Этот гормон отвечает за сексуальность, придает женщинам шарм, а мужчинам неожиданно дарит хорошие манеры. С 10 до 14 мы все вежливы и тактичны благодаря именно ему. Также ДГЭА-С хорошо влияет на нашу память и внимание. Поэтому деловые встречи и важные переговоры лучше всего проводить именно в это время дня.

14:00-16:00

С 14 часов нас манит царство Морфея. Это результат снижения половых гормонов. Если есть возможность устраивать себе ежедневную сиесту – сделайте это. Дневной сон оказывает положительное влияние на внешность. Например, те, кто дает себе вздремнуть час-другой в середине дня, дольше сохраняют молодость кожи.

Фото: Custom Medical Stock Photo/www.globallookpress.com

18:00

Мы снова начинаем бодрствовать к 18 часам, когда повышается уровень СТГ (соматропного гормона), гормона роста. Для этого времени эффективны физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, велопрогулки, тренировки в бассейне. Также открывается второе дыхание для посещения любых светских мероприятий – вроде бы в конце рабочего дня должно не хватать сил ни на что, но нет – самое время развеяться.

21:00-22:00

В 9 вечера вступает в свои права мелатонин. Он приводит к снижению температуры тела, поэтому в это время особенно хочется выпить чашку горячего чая, или посмотреть сериал, укутавшись одеялом вместе с любимым человеком. Мелатонин плавно уступает место эндорфинам – гормонам счастья, близости и релакса, которые становятся наиболее активны к 10 часам вечера.

23:00

Дневной стресс позади, организм готов к перезагрузке. Оптимальное время продуктивного сна с 23 часов вечера до 4 часов утра. В это время происходит выброс СТГ-гормона роста, причем у детей его концентрация в организме максимальна. Это время красочных снов, отдыха, укрепления костной и мышечных тканей. Здоровый сон до полуночи, это залог успешного и плодотворного следующего дня.

А далее – снова просыпаются надпочечники и начинается новый день. Помочь надпочечникам, а значит и своему здоровью, можно регулярно занимаясь с утра дозированной физической нагрузкой, правильным питанием, режимом отдыха. Это залог активного долголетия, молодости сосудов и энергии кожи, сохранения ее эластичности и тургора.

27 мая 2020, 21:40

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