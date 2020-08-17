Как стать счастливой после развода

Часто, поведение поведения пары во время бракоразводного процесса и после него отличается кардинально. Примером тому служат громкие разрывы звезд, в том числе и российских. Достаточно вспомнить хотя бы скандал Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, или Пелагеи и Ивана Телегина.



Как женщинам достойно пережить расставание, преобразовать свои боль и переживания в силу, используя при этом совершенно полярные поведенческие схемы, рассказала психолог Люция Сулейманова. Эксперт назвала четыре главных правила, которые помогут пережить развод, если не менее болезненно, то точно с максимальной выгодой для себя, а также объяснила, почему современные женщины чувствуют себя более уверенными после расставания.

Время сейчас другое

В Советское время зародилось и укрепилось такое обидное клеймо как “разведенка”. Причем даже если женщина сама решилась на этот шаг, то в глазах общества она навсегда становилась “брошенкой” и неликвидом. Посоперничать с этим “завидным” статусом могли только так называемые “старые девы” – женщины старше 30 лет, которые ни разу не были замужем.

Сейчас людей, которые мыслят подобными шаблонами, намного меньше. Женщины доказывают, что жизнь после развода не просто бывает, но и зачастую становится намного ярче и качественней, чем в браке.

“Раньше, когда задавали вопрос: “Кому после развода лучше – мужчинам или женщинам?” ответ был однозначным – мужчинам. Женщины его хуже переносили. Но сейчас все поменялось – 80% разводов происходят по инициативе женщин. Общество дало разрешение женщине считать себя счастливой после развода. Социум начал принимать то, что неважно, кто от кого ушел, а также то, что каждый имеет право на счастливую жизнь и поиск новой любви. Развод перестал быть темой, которая стигматизирует женщину”, – сказала психолог Люция Сулейманова.

Большую роль в изменении старых устоев сыграла так называемая новая волна феминизма. Концепция “основное предназначение женщины – это семья” поменялась. Женщина перестала нести на себе ответственность за эмоции и поступки мужчины.

Сейчас к разводу и последующим отношениям бывшие супруги подходят более взвешенно. Все больше и больше нарабатываются навыки выстраивания отношений с экс-партнерами, если у них есть общие дети. Современные мужчины и женщины понимают, что их обязанность оставаться хорошими родителями никуда не исчезает. При этом женщины постепенно уходят от мысли, что это они виноваты в разводе, и что их дети будут себя чувствовать плохо именно из-за их действий.

Именно таким образом себя повели Пелагея и Агата. Обе звезды, несмотря на скандальные разводы и испорченные отношения с бывшими мужьями, сумели наладить с ними партнерские отношения в вопросах, касающихся детей.

Лучший развод – хорошо подготовленный

Подобная фраза, возможно, звучит цинично, но поспорить с ней сложно. Речь пойдет о самодостаточности – материальной и моральной, – которая позволит женщине чувствовать себя увереннее после развода.

“Если у тебя есть выстроенная своя жизнь и финансовая независимость от мужа, то ты по сути ничего не теряешь. Когда самодостаточная женщина чувствует, что муж для нее – источник страданий и неудовлетворенности, либо он ведет себя как старший ребенок в семье, а не как взрослый мужчина, то тогда развод для нее будет освобождением. Поэтому, когда мы говорим о звездных женщинах после развода – о Пелагее, к примеру, то важно понимать, что она всегда была самодостаточной и для нее расставание с хоккеистом Иваном Телегиным, скорее, стало освобождением от отношений, которые забирали у нее много энергии. Соответственно, с разводом все встало на свои места, и она вновь наполнилась силами для личного развития и самосовершенствования”, – сказала психолог.

Что касается актрисы Муцениеце, то она не скрывала, что за 10 лет брака полностью растворилась в муже и его проектах, отодвинув на второй план собственные интересы. Но именно новая шоковая ситуация сподвигла ее на создание личного YouTube-канала, где она, не стесняясь, обсуждала со своими героями – известными женщинами и мужчинами, в прошлом тоже пережившими развод, – личные переживания. Таким образом, актриса одновременно решила две важные для себя проблемы – начала реализовываться в медиапространстве и получила необходимую ей поддержку.

Женщина, которая была полностью сконцентрирована на семье и на развитии мужа, а не на себе, оставшись одна, будет в шоковом состоянии. Ей будет непонятно, как управляться с внешним миром и справляться с теми функциями, которые выполнял ее партнер. Помочь справиться с этим может правильное целеполагание. Когда мы достигаем цели, происходит выброс дофамина – одного из “гормонов радости”. Именно благодаря ему появляется тот самый блеск в глазах. Женщина получает заряд от удовлетворения собственных амбиций, на которые долгое время не обращала внимание. При этом важно ставить сначала небольшие цели, а потом постепенно их усложнять.

Еще один способ справиться с переживаниями – это обмен энергией с другими людьми. Когда мы говорим об известных женщинах, то важно понимать, что они очень много общаются с поклонниками и теми, кто их обожает. Это их подпитывает. У обычных женщин тоже есть такая возможность, ведь у каждой из нас есть подруги и родственники, которые всегда поддержат. Главное, не стесняться высказывать свои эмоции и не пытаться быть “железными леди.

Откуда брать силы

Часто сильной мотивацией к счастью (и не только при разводе) является гнев. Действия, подкрепленные мыслями а-ля “Я тебе покажу, что ты потерял”, зачастую приносят очень хорошие результаты. Рассуждая так, по словам психолога, женщина может даже не заметить, как она переросла свою боль.

“Справедливости ради стоит отметить, что сейчас женщины все меньше пытаются кому-то что-то доказать. Современные девушки не боятся показать свою слабость после развода и стараются меньше ориентироваться на мнение других при таких личных обстоятельствах. Это тоже очень верный подход – умение прожить деструктивное состояние, не доказывая окружающим, что вы достойный человек и что вас якобы не сломить”, – сказала эксперт.

Прекрасными источниками энергии являются спорт, солнечные ванны и правильное питание.

Мы можем улучшать наше настроение правильным питанием. Для этого можно обратиться как нутрициологу или аллергологу, которые подберут вам необходимы витамины составят индивидуальный план питания. Что касается спорта, то физическая активность вызывает всплеск эндорфинов. При этом под спортом подразумеваются не безумные рекорды и изматывающие тренировки. Получить этот “гормон радости” можно и во время велопрогулки, растяжки или просто прогулки. В общем, любой приемлемой для вас активности. Положительное влияние солнца тоже объяснимо. Витамин Д, который вырабатывается организмом во время солнечных ванн, является логической основой нашего гормонального процесса.

И, само собой, никто не отменял, любимый всеми женщинами способ “обнуления” – обновление гардероба, изменение прически, увлечение новым хобби. Все это помогает женщине понять и почувствовать, что с разводом у нее исчезло множество ограничений, которые не давали ей заняться собой во время брака. Когда она поймает эту волну, то почувствует свободу, а с ней и уверенность. Важно не замыкаться на своих переживаниях и осознанно останавливать самобичевание”.

Осознанный ресурс одиночества может посоревноваться в эффективности с влюбленностью. Потому что, как только женщине становится хорошо и комфортно с самой собой, она начинает генерировать энергию и перестает искать ее вовне.

Появляется больше времени на творческие и любые другие важные для нее проекты, до которых все никак не доходили руки. Такая свобода окрыляет. Иногда женщины, правда, создают видимость счастья. Это происходит при действительно глубокой травме, но привычка “делать лицо” на обществе не позволяет им быть честными в первую очередь с самими собой.

"Но все равно видно, что их улыбка больше напускная, чем искренняя. Сыграть то, что у тебя все прекрасно сложнее, чем может показаться. Они могут вести себя как угодно радостно, но часто будут говорить такие вещи, которые будут свидетельствовать, что они до сих пор эмоционально включены в партнера”, – отметила психолог.

Если вы пережили или переживаете развод, то ловите действенные советы от психолога Люции Сулеймановой, которыми, в частности, руководствовались Пелагея и Агата Муцениеце.

Чему стоит поучиться у “счастливых разведенок”: