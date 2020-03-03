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Lifestyle

Главные модные тренды весны-лета'2020

Фото: pixabay.com
Руслан Громов

Руслан Громов блогер

 Стилист
Самые модные дефиле мировых подиумов уже позади, а это значит, можно подвести итоги самых актуальных трендов весна-лето 2020 года. Те, кто тщательно следит за тенденциями, могут быть спокойны – безжалостно паковать модные вещички прошлого сезона в дальний ящик и бежать на шопинг за новинками не придется. Модный гардероб предыдущего года вам обязательно пригодится в работе над новым весенним образом.
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В моде так же актуальны деним, кожа, лаковые покрытия, оверсайз и кислотные цвета (причем как в одежде, так и в макияже). Но главный цвет настроения, все-таки, синий. Филипп Бедросович, спите спокойно. Синий станет самым модным и актуальным в этом сезоне. Мне особенно приглянулся Electric Blue. Этот оттенок идеально будет смотреться в моно-образах классического стиля. Так же, актуальной будет следующая палитра:

  • Зеленый
  • Пыльно-зеленый
  • Огненно-красный
  • Желтый
  • Золотой
  • Оранжевый
  • Коричневый (в том числе нюдовые оттенки)
  • Розовый
  • Лиловый
  • Бирюзовй
  • Пыльный кедр
  • Фуксия

Фото: www.asos.com

Модели на показах самых известных дизайнеров вновь щеголяют по подиумам в джинсовых нарядах. В приоритете комплекты в одном цветовом решении, так сказать "и в пир, и в мир, и в добрые люди". На витринах вы скоро увидите самые разные изделия из этого материала: платье из плотной джинсы, удлиненные юбки, костюмы, джинсовые куртки, рубашки. Я бы вам посоветовал куртки покупать джинсовые вещи исключительно в оверсайз размере, это даст уверенности, что вы сможете смело проходить в купленной вещи еще пару лет. Джинсовые куртки-трендсеттеры рекомендуют носить на голое тело – не знаю, как вам эта идея, а я вполне поддерживаю данный тренд.

Присмотритесь к воздушным платьям с пышными и объемными рукавами фонариками, буфами. Состав ткани исключительно натуральный – лен, хлопок, шелк. Такие модели станут незаменимыми в новом сезоне, возможно, они изначально вас напугают своим объемом и взбитыми плечами, но, должен сказать, они действительно хорошо выглядят на моделях. Только насколько российские девушки будут готовы к данной моде – большой вопрос. Но такие наряды исключительно для стройных и субтильных девушек. Если вы обладательница пышных форм, вам следует отказаться от этого модного решения.

Фото: www.asos.com

Весной и летом хочется свежести, ярких расцветок, экзотики и модных решений. Вдохновляйтесь коллекциями Versace, Dolce & Gabbana и Valentino, которые во всю используют тропические принты. Не обязательно покупать вещи перечисленных брендов, подобные принты появятся и в масс-маркете. На мой взгляд, идеи оказались интересными, и я надеюсь, волна тропических мотивов накроет всех в этом сезоне с головой. Обитатели джунглей также не дают покоя дизайнерам. Леопард, зебра и питон останутся с нами на веки вечные.

Уже не первый сезон в тренде бахрома. Можете присмотреться к платьям, юбкам, курткам и накидкам с бахромой. Я обещаю, если у вас в гардеробе появятся пара вещей с бахромой, вы будете самой стильной и заметной на любой летней вечеринке.

Фото: www.asos.com

Экстремальное мини и максимальная прозрачность тканей – вот что произведет настоящий фурор. В моде прозрачные блузки, платья, мини-шорты и юбки – чем короче, тем моднее. Мне кажется, в этом сезоне оголятся даже самые сдержанные модницы. 

Брючные костюмы и деловой стиль  в целом подвергается трансформации. В новых коллекциях масса строгих по крою вариантов с цветочными принтами.

Золотые ткани также встречаются повсеместно, чуть ли не в каждой коллекции модных дизайнеров. Но золото – металл коварный, и подходит далеко не всем. Прежде, чем накупить "золота", перепроверьте, действительно ли вам подходит понравившаяся вещь.

В тренде снова высокая платформа, босоножки с тонкой перемычкой и высокой шнуровкой по ноге. Дизайнеры все чаще используют толстый каблук разных фантазийных форм. В целом, на показах было представлено много провокационной обуви, которую, кажется, вообще невозможно носить вне подиума. Старайтесь обращать внимание на более консервативные модели. Также не стоит забывать про яркие кроссовки, которые давно полюбились модникам разных стран, ценящим абсолютный комфорт.


3 марта 2020, 15:31

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