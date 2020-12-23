В Москве появилось бистро с искусственным интеллектом

От странного и непредсказуемого 2020-го, кажется, уже невозможно ожидать ничего необычного. Однако и на самом своем излете он продолжает преподносить сюрпризы, порой до неузнаваемости изменяя привычную действительность. Ресторанного рынка Москвы это касается в полной мере. Свидетельством тому – wellbeing-бистро She.



Новый проект Бориса Зарькова (White Rabbit Family) и Ксении Собчак (в качестве соинвестора) открылся на Большой Никитской в середине декабря. Он примечателен прежде всего тем, что аккумулировал в себе сразу несколько актуальных трендов – просторное, но предельно лаконично оформленное лофтовое пространство, идеи осознанного потребления и ресайклинга (здесь даже гардеробные номерки изготовлены из переработанного сырья), всеобщую диджитализацию и моду на искусственный интеллект.



Своеобразной визитной карточкой заведения стал виртуальный персонаж – стильная блондинка с именем Саша Вайнер. Это, по сути, агент с вшитой в него нейронной сетью. По мысли владельцев заведения аватар Саша должна принимать непосредственное участие не только в создании особой атмосферы, общаясь с гостями и ведя инстаграм, но и в разработке меню.

На момент открытия ресторана за ней числится всего три блюда (примерно 2% от общего числа), однако это только начало – виртуальный персонаж стремительно обучается, овладевая новыми знаниями и компетенциями, в том числе в области гастрономии. Так что перечень блюд, созданных при помощи искусственного интеллекта, пополнится уже в самое ближайшее время.

Впрочем, живой повар в She тоже имеется – это Владимир Баранов, успевший поработать в нескольких знаковых столичных проектах. За raw-бар традиционно для WRF отмечает Алексей Кагай.

Меню исполнено в очень популярном сегодня стиле MediterrAsian – причудливом смешении средиземноморской (прежде всего, итальянской) и азиатской кухни. Идея для Москвы не новая, но несколько лет назад все же не нашедшая отклика у столичной публики. Однако сегодня ситуация прямо противоположная – такую еду ждут.

На закуску здесь предлагают, например, соус ромеско с греческим сыром и юдзу, а к нему – дивную картофельную булочку родом с Хоккайдо. Кусочки авокадо готовят в темпуре, а подают с японским майонезом и долькой лайма. Крудо из тунца с угрем заправляют соусом из манго, а оттеняют трюфельным маслом и маринованным луком.

Пасту затягивают сложным соусом на основе все того же японского майонеза, в который добавляют перец чили, икру минтая, нори и юдзу. Салат цезарь в азиатском стиле создан с использованием манго, шпината и кусочков шиитаке, приготовленных во фритюре.

Пиццу выпекают с толстыми краями (апелляция к неаполитанским традициями), однако наполнение ее вполне азиатское – с эноки, шиитаке, рыбной стружкой, соусом терияки и многим другим. На десерт подают рисовый пудинг с хурмой, микро мочи и саке.

Средний счет – 2 500 рублей.