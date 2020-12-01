Как быстро избавиться от лишнего веса

Многие начинают заниматься фитнесом и бодибилдингом с одной целью – избавиться от лишних килограммов и сделать свою фигуру спортивной и привлекательной. При этом бытует мнение, что сбросить вес нельзя, если не придерживаться строгой диеты и не истязать себя ежедневными многочасовыми тренировками на кардио-тренажерах. Но на самом деле все значительно проще. В этом уверен знаменитый актер и бодибилдер Александр Невский.



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