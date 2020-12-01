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Lifestyle
Как быстро избавиться от лишнего веса

Как быстро избавиться от лишнего веса

Фото: пресс-служба
Александр Невский

Александр Невский блогер

 Актер, культурист, режиссер, кинопродюсер, автор книги "Бодибилдинг и другие секреты успеха".
Многие начинают заниматься фитнесом и бодибилдингом с одной целью – избавиться от лишних килограммов и сделать свою фигуру спортивной и привлекательной. При этом бытует мнение, что сбросить вес нельзя, если не придерживаться строгой диеты и не истязать себя ежедневными многочасовыми тренировками на кардио-тренажерах. Но на самом деле все значительно проще. В этом уверен знаменитый актер и бодибилдер Александр Невский.
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Если ваша задача – потерять 5-10 кг, то необходимо тренироваться минимум через день и выполнять следующие упражнения:

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– подъем ног из положения лежа;

– подъем туловища (ноги закреплены);

– повороты в стороны, со шваброй или лыжной палкой на плечах;

– жим гантелей лежа;

– жим гантелей сидя;

– подъем гантелей "на бицепсы";

– приседания с гантелями в руках.

В каждом упражнении выполняйте 3-4 подхода по 15-20 повторений. Также, старайтесь каждый день гулять в спокойном темпе не менее 30-45 минут. Что касается питания, то откажитесь от мучного и сладкого (радуйте себя любимым десертом по выходным, но 5-6 дней в неделю питайтесь правильно). И самое главное: прекратите ужинать! Плотно завтракайте, хорошо обедайте, но ужин либо "отдавайте врагу", либо позволяйте себе только одно яблоко или маленький обезжиренный йогурт.

Эта система не очень простая, но значительно более "щадящая" по сравнению с жесткими диетами/тренировочными программами профессиональных спортсменов или тех голливудских актеров, которые пытаются быстро прийти в форму перед съемками. Лично я не являюсь сторонником экстрима и если мне необходимо быстро сбросить вес, то я прекращаю ужинать и увеличиваю количество выполняемых на тренировке подходов и повторений.

Кстати, подобной стратегии придерживается и мой друг – звезда знаменитого сериала "Горец" Эдриан Пол, с которым мы вместе снимались в картинах "Московская Жара" и "Чёрная Роза".
Не забывайте привлекать к занятиям спортом всю вашу семью, так как физические упражнения не только сделают сильнее, но и придадут оптимизма и позитивного настроя. Желаю вам удачи и успехов!

1 декабря 2020, 12:38

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