Главные события Москвы с 6 по 12 сентября 2019 года

Москва отпразднует День рождения. Но это далеко не все. Что интересного готовится в столице в ближайшее время? Расскажут "Дни.ру" в своем традиционном обзоре самых ярких и значимых событий недели.

6 сентября, пятница

В Московском дворце молодежи в рамках фестиваля "Планета Балета" покажут спектакль "Лебединое озеро". Балет "Лебединое озеро" в признанной классической постановке Мариуса Петипа был впервые представлен в 1895 году на сцене Мариинского театра. С тех пор романтические образы шедевра волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира. Постановка пройдет в исполнении Московского государственного областного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в сопровождении оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла".

7 сентября, суббота

В эти выходные Москва будет отмечать 872-й День Рождения. Одним из главных центров торжеств будет Тверская улица, которая по традиции станет пешеходной. Гостей и жителей столицы ждет около 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 спортивных тренировок. А также более 30 масштабных арт-объектов и специальное меню от восьми ресторанов-участников. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ: легендарному выставочному комплексу в этом году исполняется 80 лет. Общая длина праздничных площадок – 1,5 км, площадь – более 40 тыс. кв. метров. О самых интересных готовящихся событиях вы можете прочитать на официальном сайте мэра Москвы.

Также в выходные на проспекте Академика Сахарова пройдет фестиваль "Наши в городе". Праздновать День города вместе со зрителями будут легендарные артисты "Нашего Радио" и другие яркие группы. На сцену выйдут: Мураками, Ундервуд, 7Б, Секрет, Вадим Самойлов, Несчастный Случай, Валерий Сюткин, СерьГа, Ария, Пилот, Гарик Сукачев и многие другие. Также будут подготовлены различные интерактивные зоны для самых разных возрастов: "Workout", трюки на мотоциклах, уникальные авто– и мотоэкспонаты, детская зона и творческие мастер-классы для всей семьи.



В праздничный уик-энд в "Зарядье" пройдет открытие второго сезона. В программе трех концертов, приуроченных к открытию зала – все симфонии П.И. Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. 7 сентября коллектив выйдет на сцену Большого зала "Зарядье" дважды. В программе первого концерта прозвучат Симфония № 1 и Симфония № 4. Также в программе – Ариозо Мазепы (переложение для тромбона) из одноименной оперы композитора. В программе второго концерта – Симфония № 2, Симфония № 5 и Вальс-скерцо для скрипки с оркестром П.И. Чайковского. На следующий день состоится третий концерт: Валерий Гергиев вновь встанет за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра, чтобы продирижировать Симфонией № 3 и Симфонией № 6. Также прозвучит Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин".

В выставочном центре "Сокольники" будет открыта экспозиция "Частные музеи России. Самородки России". Впервые на одной площадке соберутся более 100 лучших частных музеев страны, от Калининграда до Камчатки, которые представят публике свои уникальные коллекции. В мероприятии примут участие: Музей столярных инструментов (Пушкино), Военный музей Карельского перешейка (Выборг), Театр-музей Ильи Муромца (Муром), Музей козла (Тверь), Музей истории телефонов (Санкт-Петербург), Боровский музей-дом купечества и старообрядчества (Калужская область) и многие другие. Гостей ждут разные сорта мыла из Ивановского музея мыла, коллекции фарфоровых изделий из Музея дулевского фарфора, самовары из Музея вятского самовара в Кирове. Также в рамках мероприятия пройдут лекции, мастер-классы, тематические конференции и круглые столы.

В бизнес-квартале "Арма" откроется интерактивный музей современного искусства "Музей Эмоций". Главная роль в музее отдана не экспозиции, а эмоциям, которые посетители испытывают от взаимодействия с арт-объектами. Как заявляют основатели, это первая в мире коллекция мыслей и ощущений человека. В музее семь залов, объединенных специальными лабиринтами, каждый из которых отвечает за отдельную эмоцию: гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх и вдохновение. Главная задача – погрузить посетителей в определенное эмоциональное состояние при помощи арт-объектов и инсталляций. Чтобы дойти до выхода, нужно пройти через все "эмоции". Автор проекта – питерский художник Алексей Сергиенко.

8 сентября, воскресенье

На площадках Международного фестиваля и конкурса ландшафтного искусства "Цветочный джем" также будут отмечать День город. Гостей ждет 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, Цветочный бал, Цветочное дефиле (его проведет известная телеведущая Юлия Барановская) и финал Городских кулинарных баттлов по приготовлению самого вкусного варенья. В летних садах, созданных участниками фестиваля, пройдут танцевальные перформансы, зазвучит джаз, классика и эстрадные попурри. В праздничных концертах на сценах площадок выступят Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Волкова, Юлианна Караулова и другие популярные исполнители. Также будут объявлены имена победителей профессиональных номинаций – лучших ландшафтных дизайнеров по версии звездного жюри "Цветочного джема".

9 сентября, понедельник

В Большом зале "Зарядье" впервые дуэтом выступят известные пианисты Алексей Володин и Константин Лифшиц. Виртуозы исполнят "Весну священную". Дуэт Алексея Володина и Константина Лифшица – объединение талантов двух выдающихся представителей отечественной фортепианной школы. "Дуэт наш, по сути, образовался почти в детстве, – рассказывает Алексей Володин. – Мы с Константином вместе учились, переиграли дуэтом чуть ли не всю музыку. Но на сцене вместе будем играть впервые". В планах музыкантов – своеобразный мини-фестиваль на двоих из четырех концертов.

В Большом зале Консерватории состоится концерт памяти Евгения Светланова. Выступает Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Владимир Юровский, Александр Гаврилюк. В программе: Ретинский "De Profundis", Рахманинов "Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром" и Энеску "Симфония № 2". Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова – один из старейших симфонических коллективов страны. Первое его выступление, прошедшее под управлением Александра Гаука и Эриха Клайбера, состоялось 5 октября 1936 года в Большом зале Московской консерватории.

10 сентября, вторник

В "Школе современной пьесы" будет представлена премьера — спектакль "Солнечная линия" в постановке Алины Кушим. Постановка создана по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. В центре сюжета – диалог Барбары и Вернера. Пара прожила в браке семь лет, но в отношениях нет гармонии. Будто их разделяет незримая солнечная линия, которую каждый боится переступить, сделав шаг навстречу. Автор пьесы Иван Вырыпаев акцентирует внимание на том, что мы разучились разговаривать друг с другом, слышать и понимать.

В Московском Дворце Молодежи пройдет национальная телевизионная премия "Дай пять!", которая проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Она вручается деятелям кино, музыки, телевидения, спорта и интернета. В этой премии решения принимают дети и подростки от 8 до 17 лет путем голосования. Они выбирают победителей в таких номинациях, как "Любимый певец", "Любимая певица", "Любимая музыкальная группа", "Любимая песня", "Любимый блогер", "Любимый актер", "Любимая актриса", "Любимый фильм", "Любимый ведущий", "Любимая ведущая", "Любимое шоу", "Любимый мультфильм" и так далее. В этом году будет и новая номинация "Бабушка, дай пять!".

11 сентября, среда

В Музеях Московского Кремля откроется II музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе". Данный проект расскажет зрителям о становлении и развитии оперного искусства в России, которое проходило при патронаже российских государей: на двух концертах в Патриаршем дворце и в Оружейной палате будет представлено возникновение барочной оперы на российской сцене в XVIII веке. Откроет фестиваль театрализованное действо "Начало русской оперы. Эпоха барокко" – опера Франческо Арайи и Александра Сумарокова "Цефал и Прокрис" (II акт – "Сады Авроры").

12 сентября, четверг

Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац откроет новый сезон после летних каникул. Традиционно первым спектаклем станет визитная карточка театра – балет по пьесе Мариуса Меттерлинка "Синяя птица" на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца. В этом балете сплелись история семьи Сац (легендарной театральной семьи ХХ века) и история Детского музыкального театра, основатель которого Наталия Сац посвятила эту постановку своему отцу.

В Государственном Кремлевском Дворце выступит итальянское оперное трио IL VOLO: теноры Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритон Джанлуки Джинобле. Концерт приурочен к выходу нового альбома Musica. Артисты сотрудничали с Барбарой Стрейзанд, Эросом Рамазотти, Тото Кутуньо и другими артистами международного уровня. Коллектив отличают мощные голоса, классическая чувствительность, заложенная в основе звучания группы, и юношеская харизма.

В клубе "16 тонн" даст концерт группа "Город 312" с программой "Остались". "Мы решили вспомнить, с чего начинался наш творческий путь, сравнить себя сегодняшних с собой вчерашними. Как мы менялись, а вместе с нами менялась и наша музыка, поэтому программа будет очень насыщенной и разнообразной", – рассказывает солистка группы Ая. Концерт придется по вкусу не только преданным фанатам со стажем, но и просто всем любителям качественного поп-рока.