Тайная и неизведанная Албания открывает двери

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 17 июня
Лента новостей
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
10:32
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
10:06
Варум загнала под каблук изменника Агутина
10:01
Назван самый солнечный город России
09:36
Садальский показал Алибасова рядом с гробом
09:25
Брак Климовой потерпел очередной крах
09:09
Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
09:07
"Успехов не показывает": за что хитрая Алсу получила надбавку к пенсии
08:35
"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
08:23
Гороскоп на неделю
08:10
"Отпусти меня": вдова Говорухина рассказала о секретном письме
08:03
Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой
06:21
Принц Гарри и Меган Маркл показали умилительный снимок первенца
04:08
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
02:13
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
00:21
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
22:36
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
20:07
"Игра престолов!": неожиданно появившийся брат Галкина оказался его отцом
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
17:21
"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей
16:54
Скончался участник группы "Машина времени"
16:28
Беременная подруга Тимати спешно покинула Россию
15:57
Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
15:24
Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах
14:53
"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор
14:32
Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова
13:50
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
13:48
"Какая чушь!": Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву
13:30
Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
13:09
Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина
12:40
"Королева фотошопа": Успенская похвасталась подтянутой фигурой
12:31
Не похожа на мать: дочь певицы Нюши вызвала жаркие споры
12:06
Семенович попала в больницу с острым отравлением
11:50
"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол
11:34
"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
11:15
"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место
10:54
"Сбежал, как трус": Шепелев незаконно прячет ребенка
10:08
"Уважает Зеленского": сделано неожиданное заявление о Путине
08:25
"Какая я красотка": Лолита отреагировала на обвинения в "распиле Украины"
06:22
В центре Киева прогремел взрыв
04:21
Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем
02:13
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
00:24
"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
23:32
Экс-юрист ФБК Серуканов назвал следующую цель Навального после травли Федермессер
22:03
"Пример женской невменяемости": Топурия получила под дых за слова о Гуфе
21:42
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
20:17
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
17:50
Трусливый Зеленский пытается обещаниями задобрить Донбасс
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года
16:34
"Мы обязательно его куда-то пристроим": за очнувшегося Алибасова приняли решение
15:40
"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
15:18
Умер режиссер "Укрощения строптивой"
14:20
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
14:12
Отец пожаловался на гадкое поведение экс-супруга Началовой
13:33
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
13:16
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
12:40
Первый муж Началовой высказался об изменах певице
12:31
"Что она несет?" – Хаматову разнесли за нелепые претензии к Путину
11:50
Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
11:26
У Макса Коржа появился наследник
11:10
Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
11:05
Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
10:16
Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
08:36
Платье задом наперед: Миддлтон совершила нелепую оплошность
06:14
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
04:27
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
02:32
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
00:14
Влюбленная Бондарчук показала личное видео с избранником
21:48
Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
21:37
Замдиректора Театра кукол им. Образцова уволили после скандала
21:20
Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за дебошира
21:06
Неугомонный Харламов жестко прошелся по Гузеевой
21:03
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
20:50
Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
20:28
Чемпиона России застрелили среди бела дня
20:20
Очнувшемуся после комы Алибасову привалило счастье
20:00
В девяти городах России открылись офисы для выплат вкладчикам "Югры"
19:35
Королева вырядилась в "платье девственницы"
19:29
Алена Делона экстренно госпитализировали
19:15
Российский мультфильм получил приз Disney
18:47
Самая старая британка скончалась в возрасте 112 лет
18:32
"За Киркорова пела без остановки!": неожиданное признание Вайкуле
18:15
Брошенная дочка Ольги Зарубиной бежит под венец
18:02
Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане
17:57
Под Воронежем на полигоне с боеприпасами произошел пожар
17:31
Россияне взбудоражены редким снимком Алентовой с дочерью
17:25
Украинцам грозит смертельная опасность из-за блокады Крыма
17:24
В Подмосковье байкер погиб из-за лося
17:15
"Вилку в глаз воткну": Тодоренко ошеломили дерзкие проститутки
16:46
"Скоро явно будет порно": бесстыжую Каменских разнесли за голый зад
16:23
Совет на выходные
16:22
Вечерняя программа форума "Завтра`к Шефа 2019"
16:20
"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову
16:12
Под Москвой электричка насмерть сбила пенсионерку
15:59
"Божественные ножки!": оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза
15:53
Долина и Чумаков определили победителя Emporio Music Fest
15:38
В Петербурге загорелся приют для животных
15:25
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
15:24
Бледанс встала грудью за осрамившуюся на всю страну Малышеву
15:20
Решение суда: Порошенко признали виновным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
У Макса Коржа появился наследник
Lifestyle

Тайная и неизведанная Албания открывает двери

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент "Дни.Ру" при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании. 
прочитано 188 раз

История Албании насчитывает не одну тысячу лет. В древности эти места населяли племена иллирийцев, которые в 627 году до нашей эры основали здесь город Эпидамн, позднее переименованный завоевателями-римлянами в Диррахий. Его устройством восторгался Аристотель, тут жил в изгнании Цицерон, а после получения Албанией независимости Дуррес, как теперь называется город, на три года стал ее столицей.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Сегодня это одно из самых живописных мест в стране. Его сердце – построенный еще во II веке античный амфитеатр. В разные времена тут проходили бои гладиаторов, совершали богослужения ранние христиане (фрески древних храмов сохранились до сих пор!), а в 2004 году именно здесь проходил финал конкурса "Мисс Мира", где корону победительницы получила наша соотечественница Кристина Славинская.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Из Дурреса до средневековой столицы Албании Круи доезжают примерно за час. Но провести тут можно целый день! Чего только стоит находящийся на высоте 557 метров над уровнем моря замок Розафа! Говорят, что он выдержал три крупных осады турок в 1450, 1466 и 1467 годах, но не был захвачен врагом.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Сегодня в его центре стилизованный под древнюю башню музей, посвященный национальному герою страны – Сканденбергу, который правил с 1443 по 1468 гг. Именно он поднял восстание албанцев против Оттоманской империи, защищая свою землю от турков более 25 лет.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Интересно, что культ Скандерберга в стране начался при коммунистах, которым надо было на что-то опираться в своей идеологии. Они, например, построили в городе Леже мавзолей Скандберга, хотя никаких его останков не сохранилось. А музей этого героя в Круе был воздвигнут по проекту дочери Энвера Ходжи, который 44 года занимал пост Первого секретаря ЦК Албанской партии труда. Дочь же была и автором здания музея диктатора в Тиране, которые многие ошибочно принимают за его мавзолей. Сегодня оно – с заколоченными окнами и расписанными граффити стенами – немое напоминание об истории, которой в Албании словно бы стесняются.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Неподалеку от заброшенного музея находится мечеть Эфем Бей, которая уцелела во время культурной революции в Албании, когда Ходжа объявил всех и сразу атеистам. Сохранился в Тиране и подземный бункер. "Кaждый житель – сoлдат, а наpод — армия", – говорил рyководитель маленького балканского государства. Он всю жизнь готовился к нападению на свою страну и поэтому усыпал Албанию долговременными огневыми точек, убедив народ, что вокруг одни враги, а постройка бункеров – забота руководителя о безопасности своего народа. В итоге нa 1 квадpатный килoметр приxодилось в среднем 24 бyнкера, каждый на 4-х жителей.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Часть этих бункеров сохраняется до сих пор. Особенно их много – 3600 – на острове Сазани близ Дюрреса. До 2017 года это была секретная военная база Министерства обороны, где имелось все необходимое на случай ядерной войны – тоннели, траншеи и вся бытовая инфраструктура для военных. Теперь же сюда на кораблях возят туристов. Но привлекает их сюда не только желание увидеть заброшенные военные части и разгадать загадки коммунистической Албании, но и величественные горы, чистые пляжи и богатая история – в разные эпохи остров Сазани находился во владении Рима, Османской империи, Греции, Италии и даже Германии.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Говоря о Европе, стоит заметить, что цены в Албании гораздо ниже, чем в центральной или северной части континента (бокал вина, бокал пива и стакан свежевыжатого сока в сумме – около трехсот рублей), отели и пляжи соответствуют самым высоким стандартам, а достопримечательностей столько, что фотоаппарат не захочется убирать вовсе. Заснеженные горы, пальмовые рощи, памятники истории и архитектуры – дух захватывает!

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Но главное – искренность, душевность, теплота людей. Испокон веков вся жизнь албанцев регулировалась сводом строгих правил под названием "Канун". И большая его часть посвящена гостеприимству. Даже врага надлежало принять в доме так же сытно и радушно, как самого дорогого гостя. Что уж говорить об иностранцах, которые привозят в страну деньги! Дружелюбное отношение к туристам сформировалась еще и потому, что долгое время страна была закрыта для путешествий и иностранцев здесь практически не было. Поэтому приезжающим тут везде и искренне рады.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Задумывая путешествие по Албании, многие задаются вопросами: не опасно ли там, как в этой прежде закрытой стране относятся к иностранцам, как там с едой? Все вопросы отпадают в первом же городе, куда попадаешь после пересечения границы с Черногорией (многие туристы едут именно отсюда) – Шкодере. Тут на одной площади соседствуют мусульманская мечеть, католический костел и православный храм, много смешанных семей, все праздники люди отмечают вместе независимо от религии. Впрочем, сам вопрос о вероисповедании албанцам покажется бестактным и странным – тут про это не говорят.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Всех жителей этого государства объединяет не только толерантность, но открытость, теплота, искренность, душевность, непосредственность. Стоит незнакомым друг с другом албанцам оказаться вместе, скажем, на пароме, так тут же начинаются песни, танцы, они угощают друг друга и спешат познакомиться. В наше циничное, прагматичное и жестокое время такие эмоции – на вес золота.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Уже ради них стоит приехать в Албанию.

Чтобы оставить в ней сердце. 

И вернуться.

Автор: Феликс Грозданов17 июня 2019, 11:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский осрамился на глазах у всего мира
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
Решение суда: Порошенко признали виновным

Шоу-бизнес

Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой

Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Шоу-бизнес

Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова

Сын артиста поделился сенсационными деталями
Шоу-бизнес

"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол

Ведущая шокировала публику
Шоу-бизнес

"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей

Она обратилась к ним в личном микроблоге

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
Найдена живая кукла Барби

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru