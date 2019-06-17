Тайная и неизведанная Албания открывает двери

Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент "Дни.Ру" при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании.



История Албании насчитывает не одну тысячу лет. В древности эти места населяли племена иллирийцев, которые в 627 году до нашей эры основали здесь город Эпидамн, позднее переименованный завоевателями-римлянами в Диррахий. Его устройством восторгался Аристотель, тут жил в изгнании Цицерон, а после получения Албанией независимости Дуррес, как теперь называется город, на три года стал ее столицей.

Сегодня это одно из самых живописных мест в стране. Его сердце – построенный еще во II веке античный амфитеатр. В разные времена тут проходили бои гладиаторов, совершали богослужения ранние христиане (фрески древних храмов сохранились до сих пор!), а в 2004 году именно здесь проходил финал конкурса "Мисс Мира", где корону победительницы получила наша соотечественница Кристина Славинская.

Из Дурреса до средневековой столицы Албании Круи доезжают примерно за час. Но провести тут можно целый день! Чего только стоит находящийся на высоте 557 метров над уровнем моря замок Розафа! Говорят, что он выдержал три крупных осады турок в 1450, 1466 и 1467 годах, но не был захвачен врагом.

Сегодня в его центре стилизованный под древнюю башню музей, посвященный национальному герою страны – Сканденбергу, который правил с 1443 по 1468 гг. Именно он поднял восстание албанцев против Оттоманской империи, защищая свою землю от турков более 25 лет.

Интересно, что культ Скандерберга в стране начался при коммунистах, которым надо было на что-то опираться в своей идеологии. Они, например, построили в городе Леже мавзолей Скандберга, хотя никаких его останков не сохранилось. А музей этого героя в Круе был воздвигнут по проекту дочери Энвера Ходжи, который 44 года занимал пост Первого секретаря ЦК Албанской партии труда. Дочь же была и автором здания музея диктатора в Тиране, которые многие ошибочно принимают за его мавзолей. Сегодня оно – с заколоченными окнами и расписанными граффити стенами – немое напоминание об истории, которой в Албании словно бы стесняются.

Неподалеку от заброшенного музея находится мечеть Эфем Бей, которая уцелела во время культурной революции в Албании, когда Ходжа объявил всех и сразу атеистам. Сохранился в Тиране и подземный бункер. "Кaждый житель – сoлдат, а наpод — армия", – говорил рyководитель маленького балканского государства. Он всю жизнь готовился к нападению на свою страну и поэтому усыпал Албанию долговременными огневыми точек, убедив народ, что вокруг одни враги, а постройка бункеров – забота руководителя о безопасности своего народа. В итоге нa 1 квадpатный килoметр приxодилось в среднем 24 бyнкера, каждый на 4-х жителей.

Часть этих бункеров сохраняется до сих пор. Особенно их много – 3600 – на острове Сазани близ Дюрреса. До 2017 года это была секретная военная база Министерства обороны, где имелось все необходимое на случай ядерной войны – тоннели, траншеи и вся бытовая инфраструктура для военных. Теперь же сюда на кораблях возят туристов. Но привлекает их сюда не только желание увидеть заброшенные военные части и разгадать загадки коммунистической Албании, но и величественные горы, чистые пляжи и богатая история – в разные эпохи остров Сазани находился во владении Рима, Османской империи, Греции, Италии и даже Германии.

Говоря о Европе, стоит заметить, что цены в Албании гораздо ниже, чем в центральной или северной части континента (бокал вина, бокал пива и стакан свежевыжатого сока в сумме – около трехсот рублей), отели и пляжи соответствуют самым высоким стандартам, а достопримечательностей столько, что фотоаппарат не захочется убирать вовсе. Заснеженные горы, пальмовые рощи, памятники истории и архитектуры – дух захватывает!

Но главное – искренность, душевность, теплота людей. Испокон веков вся жизнь албанцев регулировалась сводом строгих правил под названием "Канун". И большая его часть посвящена гостеприимству. Даже врага надлежало принять в доме так же сытно и радушно, как самого дорогого гостя. Что уж говорить об иностранцах, которые привозят в страну деньги! Дружелюбное отношение к туристам сформировалась еще и потому, что долгое время страна была закрыта для путешествий и иностранцев здесь практически не было. Поэтому приезжающим тут везде и искренне рады.

Задумывая путешествие по Албании, многие задаются вопросами: не опасно ли там, как в этой прежде закрытой стране относятся к иностранцам, как там с едой? Все вопросы отпадают в первом же городе, куда попадаешь после пересечения границы с Черногорией (многие туристы едут именно отсюда) – Шкодере. Тут на одной площади соседствуют мусульманская мечеть, католический костел и православный храм, много смешанных семей, все праздники люди отмечают вместе независимо от религии. Впрочем, сам вопрос о вероисповедании албанцам покажется бестактным и странным – тут про это не говорят.

Всех жителей этого государства объединяет не только толерантность, но открытость, теплота, искренность, душевность, непосредственность. Стоит незнакомым друг с другом албанцам оказаться вместе, скажем, на пароме, так тут же начинаются песни, танцы, они угощают друг друга и спешат познакомиться. В наше циничное, прагматичное и жестокое время такие эмоции – на вес золота.

Уже ради них стоит приехать в Албанию.

Чтобы оставить в ней сердце.

И вернуться.