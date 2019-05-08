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Lifestyle

Как не постареть в 30 лет

Фото: www.globallookpress.com
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
Все чаще встречаются люди, которые в молодом возрасте утратили интерес к жизни. Многие специалисты списывают это на информационный прессинг, интенсивную погоню за успехом "хочу все и сразу", накопленный стресс и профессиональное разочарование, которые приводят к эмоциональному выгоранию. 
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Впрочем, не стоит забывать, что миром человека правят гормоны, а значит, существуют определенные механизмы, которые мы можем как запустить, так и остановить самостоятельно. Вероятно, именно поэтому люди в 70-85 лет могут быть бодрыми и энергичными, а в 30 с небольшим – уставшими и апатичными, равнодушными к жизни. Так как же избежать преждевременной старости?

Процесс старения напрямую связан с физиологией. К основным причинам ускоренного старения можно отнести гипергликемию, ожирение, нарушение сна и хронические заболевания, которые подтачивают силы. Кроме этого, существует масса других причин, например, длительный прием оральных контрацептивов, когда активное вещество подавляет выработку собственных гормонов. Соответственно, уровень тестостерона тоже снижается. Гормон стресса кортизол, который активизирует процесс распада мышечной и костной ткани, при длительном стрессе накапливается, возникают гормональные дефициты, и организм начинает выдавать неожиданные па. Запускается механизм накопительного эффекта – чем старше становится человек, тем длительнее отдых для восстановления сил ему необходим. Безусловно, каждый случай индивидуален. Состояние нервной системы и ее ответ на уровень стресса у всех разный.

Фото: www.globallookpress.com

Хотя у нас нет необходимости в таком выживании, какое было у наших далеких предков – мы не боимся стать добычей и лишены страха перед голодом, у нас есть механизм ожидания, который позволяет нам настроить себя психоэмоционально на постоянный стресс и жить в нем сколько угодно долго. Наш организм начинает вести себя так, словно мы сейчас станем добычей или немедленно останемся без еды. А потом подключаются глюкокортикостероиды, которые симулируют аппетит. Мозг начинает требовать подпитки, появляется иллюзия, что если хорошо поесть, появятся силы. В результате увеличивается уровень сахара в крови, и организм постепенно отключает все регулирующие его гормоны – кортизол, глюкагон, тестостерон, адреналин.

Этот набор гипергликемических гормонов отвечает за сохранение здоровья, включая внешний вид. Когда их уровень в норме, человек хорошо выглядит, он полон сил и у него много ресурсов, в том числе, он способен много и продуктивно двигаться. Когда их уровень снижается, пропадают силы и желание что-либо делать и предпринимать. С отсутствием физической активности появляется желание часто и неумеренно есть. Возникает ожирение, начинаются перепады настроения, снижается либидо и стремление к действию. Замкнутый круг.

Психологические установки играют в этом процессе не менее важную роль. Вторая половина жизни человека зависит от того, как он ее видит. Если мы представляем себе вторую половину жизни активной, а себя в ней полными энергии, целей и планов – скорее всего, этот период будет наполнен событиями и делами ничуть не меньше, чем в молодом возрасте. Если же мы настроены на дожитие, значит, после уже после 30-40 лет мы можем почувствовать, что "жизнь закончилась". Можно сказать, что "молодые старики" – это совокупность физиологических особенностей организма, образа жизни и психологического настроя. Тело обязательно среагирует на все подсознательные установки и задачи интеллекта, и непременно начнет их выполнять.

Фото: www.globallookpress.com

Молодой человек отличается от немолодого количеством страсти, энергии и дофамина, он всегда нацелен на результат. Главное, не растратить этот багаж раньше времени. Ведь чем старше становится человек, тем меньше его организм вырабатывает дофамина. Чрезмерная физическая активность – "плохой спорт", тоже приводит к преждевременному старению, синдрому хронической усталости и выгоранию. Наша "внутренняя батарейка" со временем разряжается и требует подзарядки. Если вовремя не восстановиться, последствия станут не менее печальными, чем от перепадов гормонов. Потеря цели и смысла в жизни, отсутствие интереса, невозможность самореализации. И тогда остается либо "доживать" угасая, либо обращаться к специалистам, чтобы восстановить гормональный фон и психологическое равновесие.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, можно и самостоятельно управлять механизмами, запускающими подобные процессы, чтобы избежать "старости" в 30-40 лет. Понимая, как накапливается стресс, можно оградить себя от него хотя бы частично. После любой интенсивной нагрузки всегда необходимы отдых и восстановление. Принимая во внимание, что период восстановления после 40 гораздо длительнее, чем в 20 лет. Любому человеку нужен полноценный сон, дозированная физическая нагрузка, правильное питание и активный отдых для пополнения дофамина. Путешествуйте, ходите в театры, в музеи, на выставки, на концерты – непременно освежайте эмоции, подпитывайте себя и свой интеллект. Обязательно ставьте перед собой цели. Ведь когда у человека есть цель, организм подстраивается под ее выполнение. Влюбляйтесь! В музыку, в кино, в искусство, в людей. Заводите новые интересные знакомства, новых друзей. Флиртуйте, в конце концов, не позволяйте себе состариться. Следите за своей внешностью, ухаживайте за собой.

8 мая 2019, 13:46

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