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Lifestyle

Гардероб Путина разобрали по ниточкам

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин  - приверженец классического стиля. Президент не позволяет себе ярких цветов в одежде, и этому есть объяснение. Гардероб российского лидера оценил известный модельер Валентин Юдашкин.
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Темно-синий оттенок очень идет Владимиру Путину – он гармонирует с цветом его глаз. Чаще всего президента России можно видеть в элегантных деловых костюмах – при этом политик избегает ярких цветов даже в аксессуарах.

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"Главное для президента – чтобы ничего не отвлекало от его послания, от его текста, от его выступления. Если он чуть ярче будет одет или выберет чуть ярче галстук, вы полречи будете смотреть на этот галстук, на этот бантик, на этот шарфик. Поэтому это исключено", – пояснил Валентин Юдашкин.

Модельер одобрил те комплекты одежды, которые российский лидер выбирает для неформальных встреч и отдыха. Возможно, Владимиру Путину кто-то помогает с выбором предметов туалета. Но главное – результат: при всей кажущейся простоте наряда люди его запоминают, приводит мнение дизайнера Teleprogramma.pro.

Дочь Валентина Юдашкина Галина также профессионально занимается модой. Она работает над детскими коллекциями одежды. Юдашкин много лет дружит с Аллой Пугачевой. Дочь Примадонны вместе с детьми Филиппа Киркорова и Сашей Плющенко принимают участие в показах детских коллекций.

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Публикация от В.В. Путин (@putin.life)

Владимир Путин накануне вручил государственные награды выдающимся россиянам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных Путиным был и модельер Валентин Юдашкин.

Автор: Андрей Евлампиев24 мая 2019, 11:44
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