Британцы жестоко опозорились при попытке высмеять Путина
Пока Великобританию сотрясают связанные с выходом из Евросоюза скандалы, а политики, не выполнившие обещания, цепляются за должности, подданных Елизаветы II пытаются отвлечь от происходящего мифической российской угрозой. Образ Владимира Путина, кажется, станет самым узнаваемым в Туманном Альбионе.
Этим решили воспользоваться сотрудники британского телеканала "Би-би-си Two". Они запустили шоу, ведущим которого выступает 3D-модель российского лидера. В тизере, который авторы представили на суд зрителей, анимированный персонаж со странным акцентом пытается шутить о службе в КГБ, джинсах и рок-н-ролле. "Ну то есть методички годов 1980-х", – заметили в Тelegram-канале RT на русском.
Неловкую попытку высмеять Путина пользователи Сети не поддержали. "Как много хорошего материала никогда не увидит свет из-за того, что вы заказываете такое", "Я еще никогда не был так счастлив отменить свою подписку", "Что ж, это выглядит ужасно", "Абсолютно разочарован в вас", "Этот тип юмора больше не смешон. Он просто оскорбителен", – поделились они впечатлениями.
О планах авторов шоу, получивших однозначный отклик аудитории, пока не сообщается. Однако рассчитывать на то, что они прислушаются к критике, не приходится. Судя по всему, продолжат позориться.
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