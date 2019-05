Главные события Москвы с 17 по 23 мая 2019 года

Самые значимые культурные события столицы в традиционном обзоре "Дни.ру". Проводите время ярко и с пользой, и не пропустите самое интересное.



17 мая, пятница



В ГМИИ им. А.С. Пушкина завершается выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа", организованная в сотрудничестве с Галереей Тейт (Лондон). Данное мероприятие представляет уникальную и наиболее значительную главу в истории современного британского искусства, связанную с использованием художниками фигуративной живописи как средства выражения глубоко личного, чувственного и интенсивного переживания жизни. Экспозиция включает 80 живописных и графических работ из собрания Тейт и будет работать до 20 мая.

В закрытом бизнес-клубе Kelia известный клинический психолог Люция Сулейманова расскажет женщинам о том, как добиться отношений своей мечты. Это будет мини-тренинг по мотивам книги Сулеймановой "Как попасть во дворец, если ты не Золушка". Он рассчитан на женщин среднего возраста. Люция уверена, что всегда важно жить полноценной жизнью, а не относиться к зрелому возрасту как к "возрасту дожития". Модератор встречи – телеведущая, журналист Татьяна Геворкян. Специальный гость - художник, ex-редактор журнала "Elle" Елена Сотникова.

В концертном зале "Зарядье" пройдет "Джузеппе Верди. Гала-концерт". На сцену выйдет Государственная академическая симфоническая капелла России, художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Полянский. Это коллектив, насчитывающий свыше 200 артистов. Он объединяет хор, оркестр и солистов-вокалистов. Российская и зарубежная критика отмечает присущую Капелле глубину интерпретаторских решений, высокую ансамблевую культуру и безупречное чувство стиля.

C 17 по 23 мая почти каждый день в "Геликон-опере" будут показывать оперу "Иоланта" молодого и талантливого режиссера Сергея Новикова. Это современная интерпретация классического произведения. В литературной основе спектакля лежит исторический сюжет. Два независимых правителя – Рене Лотарингский и Филипп III Бургундский – всю жизнь противостоят друг другу. Проиграв сражение бургундскому военачальнику Антуану де Водемону, Рене попадает в плен, в котором проводит шесть лет. Филипп III разрешает ему вернуться домой только после свадьбы старших сыновей Рене на дочерях бургундского дома. Кроме того, герцог Бургундии заставляет Рене подписать помолвку семилетней Иоланты. Однако, соглашаясь на эти условия, Рене умалчивает об охватившей Иоланту слепоте. Таким образом, информация о ее недуге становится строго охраняемой государственной тайной, возможной причиной новой войны между Бургундией и Лотарингией, вопросом жизни и смерти сыновей Рене, которые фактически остались в заложниках при дворе Филиппа. Но в опере-притче П.И. Чайковского даже соображения государственной безопасности не могут пробудить в девушке желание увидеть свет. Только настоящая любовь способна исцелить и телесную слепоту, и духовную.

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Ван Гог. Орган, дудук, саксофон, водная анимация-эбру". Ван Гог – один из величайший художников с непростой судьбой. Созданный им мир, благодаря странной и уникальной манере письма расширил горизонты реальности, обогатив ее невиданной прежде фантазией. Его картины не продавались при жизни, но стали бесценными после смерти. Время все расставило по своим местам. Зрители будут слушать музыку в исполнении трио "Бельканто" и Государственного оркестра "Гусляры России", а также любоваться картинами водной анимации – эбру.

В театре TODES покажут спектакль "Танцуем Любовь". Как говорят создатели, сюжет постановки – сама жизнь. Герои постановки – молодые красивые и влюбленные. Они верят, что большой город, амбиции и не смогут сломать их чувства, потому что они настоящие. Выдержит ли любовь все испытания на прочность? Узнать это можно будет, придя в театр Аллы Духовой.

18 мая, суббота

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет традиционная акция "Ночь музеев". Главным событием станет новый проект "Танец в музее". Это перформанс "Барокко-бит" театра "Балет Москва", который будет представлен публике в пространстве экспозиции. В этом году вновь состоятся экскурсии участников Клуба юных искусствоведов (КЮИ) по основной экспозиции Главного здания. В этом году музей приготовил специальную инклюзивную программу: экскурсию на жестовом языке для глухих и слабослышащих, на которой посетители узнают о шедеврах из собрания Пушкинского музея, а также с использованием тактильных макетов для людей с проблемами зрения познакомятся с работами, представленными на выставке "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа". Подробную информацию вы можете посмотреть здесь.

Акция "Ночь музеев" пройдет и в других местах столицы. Музей современного искусства "Гараж" покажет всем желающим выставки "Человек как рамка для ландшафта" Павла Пепперштейна и "Рашид Араин. Ретроспектива". Также гости смогут побывать в архиве музея, в котором хранится одна из самых крупнейших коллекций современного искусства. Институт русского реалистического искусства представит выставку "Пора разобраться!", посвященную работам знаменитого искусствоведа и критика Александра Каменского. Еврейский музей и центр толерантности покажет основную экспозицию, экскурсию "Еврейский театр от пуримшпиля до Бродвея", в которой расскажут о появлении еврейского театра и его роли в развитии советской культуры. Также состоится дискуссия артистов Мастерской Дмитрия Брусникина "Театр в музее или музей в театре" на тему сближения театров и музеев.

Посетителей Мультимедиа Арт Музея ждет выставка видеоарта учеников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко. На экспозиции будут представлены работы Янины Черных, Альбины Мохряковой, Михаила Максимова и других современных мастеров. Желающих ждет свободных вход в мемориальную квартиру А.И. Сумбатова-Южина. Это русский актер, драматург, театральный деятель, сыгравший огромную роль в жизни Малого театра. Музей русского импрессионизма приготовил насыщенную программу, которая откроется проектом "Читай в музее": уютной библиотекой на летних террасах под открытым небом с пледами и ручными фонариками. Также состоится встреча с писательницей Александрой Николаенко, ставшей автором бестселлер "Небесный почтальон Федя Булкин", и ART-баттл. После гости увидят документальный спектакль по мотивам выставки "Николай Мещерин. Выход из суеты". Подробное расписание мероприятий вы можете посмотреть здесь.

В Малом зале "Зарядья" состоится концерт-лекция одной из лучших арфисток России Оксаны Сидягиной "Что мы знаем об арфе?". Гости узнают, когда появилась первая арфа, и как она устроена. Сколько у нее струн, и почему одни красные, другие черные, белые или серебряные. На этом мероприятии в основном, речь пойдет о Франции, где арфа вошла в моду еще в XVIII веке. Публику ждут интересные истории, красивая и разнообразная музыкальная программа. Будут исполнены пьесы французских импрессионистов, в том числе, сочинения Дебюсси: знаменитая прелюдия "Девушка с волосами цвета льна" и Соната для арфы, альта и флейты. В концерте также принимают участие Иван Бушуев (флейта) и Ирина Сопова (альт).

В Москонцерт Холле пройдут очередные шоу в рамках Триумфального парада мюзиклов. 18 мая зрителей ждет 3D-mapping мюзикл "Черномор". Это шоу, где на сцене инновации мирно соседствуют с классическими видами искусства: живым вокалом, разножанровой хореографией и опасными цирковыми номерами. Это трогательная история о дружбе и храбрости, любви, верности и благородстве, которая никого не оставит равнодушным. 19 мая покажут семейный 3D-мюзикл "Остров Сокровищ". Это великолепный приключенческий мюзикл по мотивам знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона, где сочетаются воедино аутентичные костюмы и выразительный грим голливудского уровня, декорации размером с трехэтажный дом, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, впечатляющие трюки и постановочные бои на шпагах, кинжалах и мушкетах. Атмосферу создаст эмоциональная музыка, живое исполнение вокальных партий лучшими артистами Москвы и захватывающий сюжет.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. Солировать будет Мария Дуэньяс (скрипка). В программе – Паганини "Концерт № 1 для скрипки с оркестром" и Мендельсон "Симфония № 4 ("Итальянская")". Национальный филармонический оркестр России был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом.

В Театре имени Н.Сац покажут "Зверооперу". Это спектакль на основе басен И.А. Крылова, где звери помогают зрителям увидеть их достоинства и недостатки, учат быть добрее и терпимее друг к другу. Герои "Зверооперы" дружат и ссорятся, любят и враждуют, шутят, грустят, огорчаются, веселятся – и все это под потрясающую музыку. Режиссер Валерий Меркулов рассказывает: "Знаменитые, любимые с детства басни Дедушки Крылова оживут на сцене нашего театра. Басни – это маленькие, комические, озорные истории с обязательными жизненными поучениями в конце. В нашем спектакле каждая из пяти басен будет решена в особом музыкальном ключе. В одном эпизоде вы узнаете классическую русскую оперу, в другом – американский мюзикл – или итальянскую оперу… А объединять все разные истории в один сюжет будут Проказница-Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка".

19 мая, воскресенье

В Камерном зале Московского международного Дома музыки пройдет концерт хоровых коллективов Ансамбля имени В.С. Локтева "Родные песни". Ансамбль имени В. С. Локтева – старейший детский коллектив Москвы, и в 2018 году он отметил свое 80-летие. Сегодня в различных творческих коллективах ансамбля занимается более двух тысяч юных артистов. Этот концерт в Доме музыки представит все хоровые ступени Ансамбля имени Локтева: коллективы "Зернышки", "Солнышко", "Пионер", "Юность", камерный хор. В программе – любимые советские песни и сочинения современных авторов-песенников и народные песни.

На Другой сцене театра Современник покажут спектакль "Прометей" известного теле– и радиоведущего Алекса Дубаса. В этом моноспектакле Алекс предельно откровенно рассказывает о преодолении кризиса среднего возраста, примеряет роли героев детства и пытается победить смерть при помощи творчества. "Прометей" – это только одна глава из спектакля. Есть и другие: Иисус Христос, Андрей Тарковский, Гектор, Юрий Сенкевич, Евгений Гришковец", – рассказывает Алекс Дубас. - "Этот проект, пожалуй, самое искренне, честное и смелое, что я делал как профессионал на сцене. У меня еще никогда не было такой грани и такого градуса высказывания. "Прометей" для меня – это попытка смириться с неизбежным".

В Москонцерте на Пушечной пройдет концерт "Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер и хроники Нарнии". Зрителей ждет встреча с героями культовых фэнтезийных произведений. Их миры полны опасностей, приключений, непримиримых врагов и верных друзей. Знакомые образы оживут в необычных картинах из песка, а чудесная, узнаваемая с первых нот, музыка самого именитого кинокомпозитора Джона Таунера Уильямса в исполнении фортепиано и струнных инструментов, дополнит и украсит фантастическую атмосферу. В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов Евдокия Ионина – скрипка, Елена Скворцова – виолончель, Азалия Султанова – фортепиано. Мастер песочной анимации – Анна Иванова.

20 мая, понедельник

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Идеальный фасон". Это современная трагикомедия о любви, ревности и других актуальных вопросах. За несколько часов до Нового Года в мастерской портного появляется господин, требующий срочно зашить порвавшиеся брюки. И зрители вдруг становятся свидетелями любовного треугольника. Причем даму, возлюбленную обоих – зритель не видит и не увидит, но будет знать о ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного, робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова.

21 мая, вторник

В Камерном зале Московского международного Дома музыки выступит Анна Цыбулева (фортепиано). Ее имя приобрело мировую известность после победы на Международном конкурсе пианистов в Лидсе (2015). Она стала второй женщиной-пианисткой в истории, покорившей эту вершину. Анна рассказывает: "Честно говоря, ни во время самого конкурса, ни после я не думала о результатах. Я была благодарна судьбе за возможность сыграть на всех четырех турах конкурса. Когда я услышала окончательный результат, то не сразу поверила. Не спала всю ночь после награждения. До этого момента был пройден довольно долгий, местами очень непростой путь, но, получив этот приз и открыв новую дверь, я сделала, на самом деле, первый шаг. Большой путь музыкальных поисков впереди. И меня это очень вдохновляет!". В программе концерта прозвучат произведения Шопена.

А в Светлановском зале Московского международного Дома музыки гостей ждет "Музыка итальянского кино". Московский государственный симфонический оркестр исполнит музыку к фильмам "Сладкая жизнь", "Ночи Кабирии", "Сатанинская рапсодия", "Почтальон", "Однажды на Диком Западе", "Встреча", "Пиноккио" и других картин. Новый проект итальянского дирижера Николы Джулиани подарит зрителям не только возможность услышать в исполнении симфонического оркестра музыку к этим знаменитым кинолентам, но и стать свидетелями эксклюзивной премьеры: впервые в России будет показан немой фильм 1917 года "Сатанинская рапсодия" с "живым" музыкальным сопровождением.

На Исторической сцене Большого театра России пройдет XXVII Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс. Гостей ждут самые яркие работы в области танца, созданные в минувшем году в разных странах. В рамках фестиваля выступят звезды 18 ведущих балетных компаний и современных трупп мира. В первый день состоится гала-концерт, в программу которого включены произведения Хуанхо Аркеса, Септиме Вебре, Кристиана Шпука. А гала 22 мая посвящается Году Театра. В нем, наряду с танцовщиками, будут участвовать артисты Театра им. Вахтангова в хореографических сценах из "Пиковой дамы", "Отелло" и "Анны Карениной" в постановке Анжелики Холиной. Фестиваль продлится два дня.

В Театре на Юго-Западе покажут лирическую комедию с элементами шоу "Дозвониться до дождя" по пьесе Мигеля Миуры "Три цилиндра". Сюжет разворачивается в гостинице маленького городка. Все перемешалось: артисты ждут таинственного импресарио, влюбленные – свадьбы, а хозяин отеля – новых постояльцев. Случайные встречи переворачивают все. Зрители узнают, смогут ли герои нарушить привычное течение жизни и дозвониться до дождя.

22 мая, среда

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Штраус-Гала, Сказки Венского леса". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Никола Джулиани (Италия), солистка – Дарья Зыкова, сопрано. Гостей ждут самые красивые танцы и песни, написанные династией Штраус. Это будет праздник восхитительных мелодий: упоительные, чарующие вальсы и зажигательные, искрометные польки.

На площадке Цифровое деловое пространство выступит мульти-перкуссионистка Мидори Такада, творящая в жанре японского минимализма. Ее самый известный альбом "Through The Looking Glass" был записан с помощью маримбы, окарины, гонга, пленочного рекордера и пустых бутылок от "Кока колы" всего за пару дней. Сейчас исполнительнице 67 лет, и она пишет саундтреки к аниме, компьютерным играм, играет во фри-джазовой группе "Ton Klami", пишет музыку для театральных постановок Тадаси Судзуки, в которых иногда участвует как актриса. Отталкиваясь от принципов минимализма и мелодичности, Мидори Такада создает музыку для самопознания, работы, сна и танцев.

Кидзания приглашает детей и подростков от 4 до 16 лет принять участие в особенном праздничном рейсе "Выпускной", чтобы отметить окончание учебного года. Гостей ждет захватывающая программа "Тотем", где ребятам предстоит стать частью отважного племени и отправится в путешествие по городским джунглям в поисках Сердца Города. Все начнется с интерактивного шоу в Большом театре, где юным гостям предстоит погрузиться в атмосферу загадочного, первобытного города, а после продолжить поиски на улицах Кидзании под руководством опытных Вождей племени.

В 75-м павильоне ВДНХ начинает работу Международная выставка ювелирных и часовых брендов "Новый Русский Стиль". Посетители смогут познакомиться с оригинальными новинками, свежими дизайнерскими коллекциями, актуальными украшениями и аксессуарами, престижными и статусными моделями часов. Публику ждет встреча с бриллиантовыми коллекциями костромских предприятий, изделиями мастеров Уральского региона, украшениями от петербургских компаний, творениями ювелиров из Якутии, янтарными произведениями из Калининградского края, инновационными разработками азиатских марок и драгоценностями с редкими цветными камнями со всего мира.

23 мая, четверг

В Театре имени Наталии Сац – новый международный проект: хореографы Кирилл Симонов и Патрик де Бана покажут на Большой сцене спектакль "Шут и Свадебка" (на музыку "Свадебки" Игоря Стравинского и "Сказки про шута, семерых шутов перешутившего" Сергея Прокофьева). Музыкальный руководитель проекта – главный дирижер театра Алевтина Иоффе. Премьера вечера одноактных балетов состоится на Большой сцене театра.

В ресторане Quadrum отеля Four Seasons Hotel Moscow состоится заключительный ужин экогастрономической серии, где сомелье заведения знакомит гостей с органическими винами разных стран в сочетании с блюдами от шефа. На этот раз вечер будет посвящен винам Австрии. Кристиан Де Надай, су-шеф Four Seasons Hotel Moscow, предложит гостям сет-меню из четырех блюд, а сомелье ресторана Quadrum Валерия Бобылева подберет идеальные винные сочетания к каждому курсу. Вина, подобранные к первым двум блюдам сета – это произведения старинной винодельни Шлосс Гобельсбург, виноградники которой занимают 60 гектаров, засаженные на 80% белыми и на 20% красными сортами винограда. Пару второму блюду, пасте с оливковым маслом, икрой сельди и базиликом, составит вино из австрийского сорта винограда грюнер вельтлинер, который выдерживают в старых дубовых бочках.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступят легенды мирового танго. В этом году фестиваль Moscow Tango Holidays/Spring Edition отличает невероятно звездный состав участников: Хавьер Родригес и Фатима Витале, Джонатан Сааведра и Клариса Арагон – живые легенды, настоящие "иконы" современного танго. "Top of the top" (лучшие из лучших) – так представляют этих танцовщиков на престижных международных фестивалях и танго-шоу. Весь вечер на сцене – российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta. Это коллектив, который за невероятно короткое время стремительно взлетел на вершину мирового танго-Олимпа и признан одним из лучших интерпретаторов танго в мире.

В Outlet Village Белая Дача стартует закрытая распродажа Private Sale. Владельцы карт лояльности OV Club смогут приобрести одежду и аксессуары любимых брендов с дополнительной скидкой 20%. В акции участвуют Bosco Outlet, ЦУМ Дисконт, Maje, Rendez-Vous, Calvin Klein, Furla, Michael Kors, Levi’s, Tommy Hilfiger и многие другие.

В Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская Песня" состоится концерт "Звезды испанского фламенко. Мария Морено". Мария Морено – ярчайшая представительница нового поколения испанского фламенко. Она выступит со спектаклем, в котором раскроет зрителю "сущность своего танца". Артистка откроет свою душу и увлечет зрителей в мир прекрасного, страстного и чувственного танца, который стал символом и душой Испании. Обладая редким музыкальным вкусом, Мария очень тонко подобрала по-настоящему талантливую группу, которая ей аккомпонирует: это великолепная гитара Оскара Лаго и уникальные голоса Пепе де Пуры и Матиаса Лопеса "El Mati".