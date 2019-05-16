Как увеличить губы без инъекций
По словам эксперта, один из таких продуктов – это корица. Пряность часто добавляют в косметические средства для губ, поскольку она способствует активному кровообращению.
Для того, чтобы достигнуть желаемого результата, необходимо добавить пару капель коричневого масла в блеск для губ. Если же вы хотите усилить эффект, визажист советует смешать молотую корицу с вазелином, оливковым маслом, медом или любым бальзамом, затем нанести на губы и через минуту снять влажным полотенцем.
Еще одним средством, увеличивающим губы, является масло перечной мяты. Его следует использовать аналогичным образом: смешать с медом и нанести в качестве маски на минуту.
В список натуральных увеличителей также входит васаби. Данный ингредиент не только прекрасно дополняет суши, но и придает визуальный объем губам.
Отметим, что недавно в бьюти-индустрии появился новый тренд, связанный с губами: вместо того, чтобы увеличивать губы, теперь модно придавать им более четкие очертания. Это делается с помощью тонких нитей, которые вводятся через уголки рта, а затем проходят по всему контуру.
Однако, данный тренд еще не пользуется большой популярностью в российском шоу-бизнесе, и звезды по-прежнему прибегают к операциям по увеличению губ. Недавно в сети пользователи раскритиковали бывшую солистку группы "t.A.T.u." Юлию Волкову и телеведущую Оксану Федорову за злоупотребление пластической хирургией.
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