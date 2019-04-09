Уголок Турции открылся в трамвайном "Депо"
Не случайно практически все серьезные московские рестораторы либо уже открыли здесь собственные проекты, либо намерены это сделать в ближайшем будущем. Владельцы сети турецких стейк-хаусов "Шеф" не стали исключением и на исходе марта запустили новый ресторан "Шеф Амазония bar & club". Концепцию радикально менять не стали, ибо она себя вполне оправдывает. Посему в меню вполне ожидаемо отличный выбор очень качественного мяса. Но не только.
На кухне командует Эрдар Четинкая. Шеф-повар достаточно широко смотрит на турецкое гастрономическое наследие, умело, аккуратно и гармонично сочетая его с кавказскими и средиземноморскими традициями.
На закуску стоит попробовать фуме – деликатную копченую говядину, сервированную с рукколой, грецкими орехами и кусочками пармезана. Впрочем, отличной альтернативой может стать и салат из яркого по вкусу козьего сыра с помидорами, зеленью, гранатом, изюмом и зеленым яблоком, щедро приправленный тягучим гранатовым соусом.
Однако в "Шеф Амазонию" нужно идти прежде всего за стейками и кебабами, ибо мясо здесь и в самом деле исключительного качества. Отменно хороши и правильной жирности рибай на длинном ребре, и вырезка из мраморной говядины, и могучий флорентийский стейк, и запеченное в тандыре каре ягненка, и сочнейший аджисыс кебаб из баранины, маринованной в травах и сливочном соусе.
Раздел десертов выглядит относительно скромно. Но здесь найдутся и традиционный турецкий катман, и сырный кнафе с мороженым, и тающая во рту пахлава. И, разумеется, чашка ароматного кофе в джезве – под самый занавес.
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