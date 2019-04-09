Уголок Турции открылся в трамвайном "Депо"

Гастрономический квартал "Депо", претендующий на лавры крупнейшего не только в России, но и в мире, продолжает уверенно завоевывать себе место на ресторанном рынке столицы. Опасения по поводу возможной нехватки гостей оказались напрасны. Даже будними вечерами здесь яблоку негде упасть, а про выходные и говорить нечего.

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