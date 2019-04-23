Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
Именно такое заведение открылось в середине апреля на фудмолле "Депо" на Лесной улице. Ресторан Tinto – совместный проект Владимира Перельмана (холдинг Perelman People) и Пауло Айраудо, мишленовского шеф-повара и владельца ресторана Amelia в Сан-Себастьяне. Название – своеобразная дань уважения известному режиссеру, законченному эстету и настоящему провокатору Тинто Брассу, не чуравшемуся, как известно, в своем творчестве весьма откровенной эротики. С другой стороны – это отсылка одновременно и к региональной тематике, и к уровню исполнения, ведь Tinto позиционируется как ресторан средиземноморской кухни уровня fine dining.
Упор сделан на рыбу и морепродукты. В арсенале – устрицы, креветки, гребешки, морские ежи, осьминоги, лобстеры, камчатский краб, пагр, тюрбо, тунец и многое другое. Их подают свежими, а также готовят на гриле, на пару и в печи. На кухне командует Василий Зайцев, но вся гастрономическая концепция прорабатывалась им совместно с Аураудо.
Меню получилось компактным, однако очень целостным, завершенным и концептуальным. На закуску гостям предлагают отведать, например, свежайших морских ежей с соусом юзу-понзу и перепелиным желтком, очень деликатное карпаччо из креветок карабинерос или крудо из слегка подкопченного и замаринованного в яблочном соке гребешка, которое сервируют на муссе из молок гребешка, а приправляют соусом из фенхеля.
В качестве "второго блюда", если следовать итальянской традиции, можно выбрать ленивые вареники-ньюди из рикотты, пармезана и мускатного ореха с красной икрой и желтохвостиком, лингвини с икрой морского ежа и соусом из корня сельдерея с черным перцем, или пикантный ризотто с шафраном, фуа-гра и лимоном.
Для заядлых мясоедов предусмотрен сочный стейк рибай. Но если оставаться в эстетике высокой кухни, то все же стоит повнимательней присмотреться к выдержанной в соли, а затем обжаренной до хрустящей корочки перепелке, которую подают с радиккьо и пюре из грейпфрута, оттеняя нежный вкус мяса пикантной горчинкой.
На десерт можно побаловать рецепторы изумительной комбинацией из черной икры, мусса из авокадо и мороженого из рома или совершенно необычны симбиозом толченого топинамбура с мороженым из белого шоколада.
Средний счет – 5 тысяч рублей.
Отдельно можно попробовать сет-меню из семи позиций от Пауло Айраудо. Он обойдется в 8 900 рублей без вина.
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