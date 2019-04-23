Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой

В Москве вновь набирает обороты тренд на дорогие рестораны. Правда, в отличие от девяностых и даже нулевых годов, средний чек в таких заведениях определяется уже не беззастенчивой наглостью владельца и не количеством фальшивого золота в интерьере, но прежде всего высоким качеством продуктов и столь же высоким уровнем кухни. Все-таки, сегодня в столице найдется немало обеспеченных людей с богатым гастрономическим опытом, готовых дорого платить за качественно исполненную еду. Однако еда, а также сервис и атмосфера должны, что называется, соответствовать.



прочитано 138 раз